Никогда не сыпьте этот вид торфа под помидоры — урожай погибнет

3:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Торф — это не просто куча темного рыхлого субстрата. При правильном подходе он может кардинально изменить состояние почвы на участке и улучшить урожай. Но важно понимать, какой торф использовать и как его вносить, чтобы не получить обратный эффект.

Фото: flickr.com by normanack, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Торф

Где искать торф

Проще всего купить торф в специализированных садовых магазинах или на сезонных рынках для дачников. Удобный способ — заказать у компаний, которые торгуют грунтами и удобрениями. Некоторые опытные огородники добывают торф сами, если в округе есть торфяники. Но тут важно помнить: самостоятельная добыча возможна только при наличии разрешения, и лучше учитывать экологические нормы.

Какой торф подойдет именно вам

Существует три типа торфа: верховой, низинный и переходный. У них разный уровень кислотности, и от этого зависит их применение.

Верховой торф - кислый, его pH может опускаться до 2,5. Он хорошо подходит для кислолюбивых растений, вроде голубики или вереска. Зато большинству овощей он не понравится без дополнительной обработки.

Низинный торф - менее кислый (pH 4,5-6), и именно его чаще всего берут для улучшения структуры почвы. В нём больше гумуса и полезных веществ.

Переходный торф - промежуточный вариант, который можно использовать, если вы не уверены, какой тип вам нужен.

Перед внесением в почву стоит измерить кислотность и, при необходимости, провести известкование — иначе можно случайно закислить участок, особенно если использовать верховой торф.

Как использовать торф с умом

Торф может стать хорошим компонентом компоста. Для этого его смешивают с растительными остатками, навозом, опилками — в общем, с любой органикой. Это помогает не только насытить почву питательными веществами, но и улучшить её водоудерживающие и воздухообменные свойства.

Важно помнить: сам по себе торф беден азотом. Поэтому его редко используют "чистым" — обычно добавляют минеральные или органические удобрения.

Сколько вносить

Оптимальный способ — распределить торф по поверхности грядки слоем 5-10 см, а затем аккуратно перекопать с верхним слоем почвы. Это обеспечит равномерное распределение, улучшит аэрацию, удержание влаги и активизирует полезные почвенные бактерии.

Но не стоит переусердствовать. Слишком много торфа может резко изменить кислотность и нарушить баланс. Особенно важно следить за этим на грядках с овощами.

Полезно, но не без условий

Торф — полезный помощник, особенно если у вас истощённая, тяжёлая или песчаная почва. Он делает грунт рыхлее, помогает сохранить влагу и запустить процессы перегнивания. Но торф — не панацея. Если его использовать неправильно, он может даже навредить посадкам.

Уточнения

Торф (устар. турф) — осадочная рыхлая горная порода, находящая применение как горючее полезное ископаемое.

