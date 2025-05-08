Перец в горшке дал 50 плодов — секрет ухода, о котором молчат в инструкции

2:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если вы решили вырастить перец дома на подоконнике, знайте: успех зависит от нескольких важных факторов. Этот острый или сладкий красавец требует внимания, но при правильном уходе порадует вас и яркой зеленью, и обильным урожаем.

Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Болгарский перец

Освещение

Перец любит свет, поэтому лучше всего разместить его на окне с южной или юго-восточной стороны. Если же зимой или в пасмурные дни солнечного света не хватает, помогут специальные фитолампы.

Температура

Оптимальная температура для домашнего перца — 20-25 °C. Он плохо переносит сквозняки и резкие колебания температуры. Особенно важно не ставить горшок слишком близко к батарее или на холодный подоконник зимой.

Полив

Здесь главное — золотая середина. Поливать нужно регулярно, но не переливать. Почва должна быть влажной, но без застоя воды. В жаркие дни перец можно поливать чаще, а зимой полив стоит сократить. И обязательно используйте теплую, отстоянную воду, чтобы не переохладить корни.

Влажность воздуха

В слишком сухом воздухе перец страдает. Если дома жарко и сухо, периодически опрыскивайте листья или поставьте рядом увлажнитель воздуха.

Подкормка

Перцу нужны удобрения. В период активного роста и цветения подкармливайте растение комплексными удобрениями с фосфором и калием примерно раз в две недели. Это поможет заложить больше плодов и укрепить растение.

Пересадка

Если горшок становится мал, пересаживайте перец в более просторный. Лучше делать это весной или в начале лета, чтобы растение быстрее адаптировалось.

Обрезка

Чтобы куст был компактным и сильным, его нужно формировать. Обрезайте слабые, пересекающиеся или поврежденные ветви, а также пасынки, которые мешают росту основных побегов. Так вы поможете растению направить силы на плодоношение.

Опыление

В помещении нет насекомых-опылителей, поэтому можно помочь перцу вручную. Для этого мягкой кисточкой или ватной палочкой перенесите пыльцу с одного цветка на другой.

Профилактика болезней и вредителей

Время от времени внимательно осматривайте растение. Если заметите тлю, паутинного клеща или другие признаки болезни, сразу действуйте. Хорошо помогает мыльный раствор или, при необходимости, мягкие инсектициды.

Уточнения

Кра́сный о́стрый пе́рец (пе́рец чи́ли) — свежие или высушенные плоды определённых сортов тропического полукустарника Capsicum annuum (syn. Capsicum frutescens); пряность, имеющая жгучий вкус.

