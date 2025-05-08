Не налей лишнего! 5 рисков при использовании жидкого навоза

1:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Внесение жидкого навоза в почву — это как удобрение с двойным дном: при правильном использовании оно даёт отличные результаты, но стоит ошибиться — и проблемы не заставят себя ждать.

Фото: Freepik by prostooleh Девушка собирает томаты

Чем полезен жидкий навоз

Этот вид органического удобрения богат важнейшими элементами питания: азотом, фосфором, калием и микроэлементами. В отличие от твердых форм, питательные вещества из жидкого навоза быстрее и легче усваиваются растениями. Он улучшает структуру почвы, стимулирует рост культур и повышает урожайность.

Ещё одно большое преимущество — экологичность. Используя навоз от животных, фермеры одновременно утилизируют отходы и возвращают полезные вещества в почву. Особенно эффективно работает внутрипочвенное внесение: удобрение сразу попадает в корнеобитаемый слой, минимизируя потери азота.

А где подвох

Однако у этой практики есть и теневая сторона. Во-первых, жидкий навоз может быть источником патогенных микробов и семян сорняков. Поэтому его желательно предварительно обеззараживать. Во-вторых, неправильное внесение (особенно поверхностное) приводит к потере азота в виде аммиака — вред не только для растений, но и для атмосферы.

Кроме того, навоз требует специальной техники: насосов, цистерн, инжекторов. Это дополнительные расходы. Ну и наконец, излишки удобрения могут вызвать засоление почвы и загрязнение грунтовых вод — особенно на легких почвах или при частом применении.

Жидкий навоз — это ценный, но "капризный" помощник. Чтобы получить от него максимум пользы и не навредить ни почве, ни растениям, важно строго соблюдать нормы, технологии и сроки внесения.

Уточнения

Наво́з — органическое удобрение, состоящее из экскрементов сельскохозяйственных животных, при этом в Большой российской энциклопедии (2022) навоз определяется как органическое удобрение из твёрдых и жидких экскрементов, а в 3-м издании Большой советской энциклопедии (1974) говорится лишь о твёрдых выделениях сельхозживотных.

