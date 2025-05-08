Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Перец в горшке дал 50 плодов — секрет ухода, о котором молчат в инструкции
ТОП-5 самых неоднозначных мотоциклов СССР
Без варки и хлопот: томатный соус, который взорвёт вкус шашлыка
Вольфганг Ван Хален сыграл на легендарной гитаре отца: трибьют Эдди Ван Халену
Началось с лёгкой боли: грыжа позвоночника, которую распознают, когда уже поздно
Правда о рыбе, которую вы не захотите узнать
Забудьте о пыли: уникальный метод с глицерином, которым поделилась глава клининговой службы
Этот город вдохновил создателей Гарри Поттера — и не только
Кислород за краем Вселенной: галактика, которая успела всё ещё до начала времён

Бочка вместо грядки: как получить ранние огурцы, не копая грядки — необычный метод

1:49
Садоводство

Выращивание огурцов в бочке — не просто оригинальный, но и очень практичный способ получить ранний и богатый урожай, особенно если у вас небольшой участок. Этот метод позволяет компактно использовать пространство, упрощает уход за растениями и создает для них идеальные условия.

Завязь огурцов
Фото: commons.wikimedia.org by Reaperman, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Завязь огурцов

С чего начать

Первым делом нужно выбрать подходящую бочку — подойдут пластиковые или металлические емкости объемом около 200 литров. Главное, чтобы в ней были отверстия для стока воды. На дно укладывается дренаж — ветки, крупная щепа или гравий. Далее заполняется органикой: трава, листья, остатки с кухни. Всё это будет разлагаться и выделять тепло, создавая "тёплую грядку" прямо внутри бочки. Сверху насыпается плодородная почва.

Как сажать

В верхний слой земли сеют семена или высаживают рассаду — обычно от 4 до 6 кустиков на одну бочку. Между растениями обязательно оставляют пространство, чтобы они не мешали друг другу. Почва в такой конструкции быстро теряет влагу, поэтому регулярный полив обязателен. Чтобы влага держалась дольше, поверхность желательно замульчировать.

Уход без сложностей

Огурцам в бочке потребуется стандартный уход: регулярные поливы, подкормки органикой или минеральными удобрениями, подвязка плетей к шпалерам или другим опорам, а также удаление пожелтевших листьев. Благодаря теплу, которое идет от разлагающейся органики, растения развиваются быстрее, а урожай порадует раньше обычного.

Такой способ особенно удобен тем, кто хочет попробовать компактное садоводство или просто не хочет возиться с грядками.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Проколол два колеса вдали от города — вот что делать, если запаска одна
Авто
Проколол два колеса вдали от города — вот что делать, если запаска одна Аудио 
7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере
Недвижимость
7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере Аудио 
Популярное
Toyota и Mazda сыграли на опережение: ответ всем пошлинам

Mazda и Toyota переиграли рынок: один завод в США стал щитом от новых пошлин. Рассказываем, как им удалось просчитать ситуацию на годы вперёд.

Toyota и Mazda сыграли на опережение: ответ всем пошлинам
До 25% бензина уходит в воздух — из-за детали, которую вы не используете
До 25% бензина уходит в воздух — из-за детали, которую вы не используете
Проколол два колеса вдали от города — вот что делать, если запаска одна
Живот тает, как весенний лёд: 4 упражнения, которые вернут форму за месяц
Япония предупредила США о своей козырной карте в тарифной войне Любовь Степушова Военные конфликты, где засветилось советское оружие Дмитрий Плотников В новом спектакле Театра на Трубной с Ингой Оболдиной приоткрывают тайны закулисных интриг Анжела Якубовская
Новые банкноты евро на подходе: вот как они будут выглядеть и что изменится
Куст, который очищает: зачем черноплодка нужна на даче
Весной под корень и по листу: виноград отблагодарит спелыми гроздьями
Весной под корень и по листу: виноград отблагодарит спелыми гроздьями
Последние материалы
Не налей лишнего! 5 рисков при использовании жидкого навоза
Стрижка, которая визуально удлиняет лицо: выбираем правильно
"С виду счастлив, внутри — пусто": как депрессия прячется под маской успеха
Самая хрустящая капуста в кляре — секрет в специях и панировке
Майя и их сезонные жертвы: что скрывает Пещера крови
Когда прокол — это ещё не приговор: как народные методы помогают уехать на шипящем колесе
Туризм под давлением: популярные курорты Испании под прицелом — что готовят протестующие
Казахские степи ожили: невероятное спасение дикой природы
Маркетплейсы угрожают торговым центрам: что будет с офлайн ритейлом в России
Чёрная Кошка становится героем: новая серия Marvel о бывшем враге Человека-паука
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.