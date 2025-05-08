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Деготь против вредителей: инструкция по использованию для начинающих садоводов

1:42
Садоводство

Березовый деготь — натуральное средство, которое заслуженно пользуется популярностью среди садоводов и огородников. Он обладает антисептическими, противопаразитарными и противомикробными свойствами, благодаря чему помогает эффективно бороться с вредителями и предотвращать болезни растений, оставаясь при этом безопасным для окружающей среды.

Деготь
Фото: Designed by Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Деготь

Деготь применяется для защиты от таких насекомых, как тля, медведка, проволочник, капустная моль, морковная муха и другие вредители. Его резкий запах действует как репеллент, отпугивая насекомых, а антисептические свойства помогают предотвратить грибковые заболевания растений.

Как использовать деготь для сада и огорода

Для применения дегтя в саду или огороде его обычно разводят в воде, чтобы создать рабочий раствор. Например, для борьбы с тлей растворяется 10-20 мл дегтя в 10 литрах воды. Чтобы раствор лучше держался на листьях, добавляют немного хозяйственного мыла. Полученным раствором опрыскивают растения или поливают почву вокруг них.

Кроме того, деготь может быть полезен для защиты деревьев. Для этого стволы обрабатывают дегтярным раствором или обвязывают тканью, пропитанной дегтем, чтобы отпугнуть вредителей, таких как муравьи и гусеницы.

Важные рекомендации

Не забывайте, что с дегтем нужно быть осторожным. Если его использовать в избытке, это может навредить растениям. Рекомендуется проводить обработку в вечернее время, чтобы избежать ожогов листьев, когда солнечные лучи особенно сильны.

Уточнения

Дёготь — жидкий продукт сухой перегонки (пиролиза) древесины (древесная смола).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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