Неожиданные преимущества календулы на даче: защищает и улучшает почву

Если вы заметили, что у опытных дачников на участке всегда есть календула, возможно, вам стало интересно, зачем тратить место на это не самое яркое растение. На самом деле, польза от календулы для сада намного больше, чем кажется на первый взгляд.
Одним из главных преимуществ календулы является её способность снижать вероятность появления клещей на участке. Эти насекомые могут быть опасны как для растений, так и для людей, поэтому календула становится настоящим защитником вашего сада. С её помощью вы сможете спокойно наслаждаться временем на даче, не опасаясь укусов.
Календула часто встречается рядом с такими растениями, как капуста, гладиолусы и астры. Это не просто эстетический приём, а способ защитить эти растения от вредителей и заболеваний. Календула обладает свойствами, которые помогают предотвратить распространение инфекций и вредителей на соседние культуры.
Но на этом преимущества календулы не заканчиваются. Она не только защищает другие растения, но и обогащает состав почвы, улучшая её качество. Это помогает поддерживать баланс в саду и создаёт здоровую атмосферу для роста всех культур.
В следующем сезоне обязательно найдите место для календулы на своём участке. Это растение принесет вашему саду не только красоту, но и здоровье, защитив от вредителей и улучшив качество почвы.
Кале́ндула или Ноготки́ (лат. Caléndula) — род травянистых растений семейства Астровые.
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