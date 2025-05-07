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Можжевельник — растение, которое не только украшает, но и защищает

1:58
Садоводство

Можжевельник — это растение, которое привлекает внимание не только своим внешним видом, но и многочисленными полезными свойствами. Его используют в кулинарии, для приготовления напитков, а также в косметических и оздоровительных целях. Однако, помимо практичного применения, это растение имеет и мистическую репутацию.

Можжевельник
Фото: Own work by Athantor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Можжевельник

Защита от зла: старинная вера

Одним из основных причин, почему можжевельник часто встречается в садах деревенских домов, является его способность защищать от негативной энергии и сил зла. Считается, что если высадить его рядом с домом, то ни злые намерения, ни тёмные силы не смогут проникнуть на вашу территорию. Это древнее поверье живо и по сей день.

Простота в уходе: не требующий заботы друг

Можжевельник — это неприхотливое растение, которое не требует особого ухода. Посаженный за калиткой, он легко приспособится к условиям местности и будет развиваться без обильного полива или постоянных подкормок. Его крепкая корневая система сама обеспечит растение всем необходимым, что делает его отличным выбором для любого сада.

Отпугивание насекомых: наслаждайтесь отдыхом без комаров

Еще одним приятным бонусом является способность можжевельника отпугивать комаров и мошек. Если вы хотите провести вечер в своём саду без надоедливых насекомых, посадите хотя бы одно это растение. Ваша прогулка по саду станет гораздо более комфортной.

Традиционное применение в доме: очищение от негатива

Многие бабушки знали о магических свойствах можжевельника, особенно в вопросах очищения от негативной энергии. Для этого достаточно поджечь веточку растения и пустить дым по дому, чтобы избавиться от всех тягостных мыслей и ауры. Этот способ до сих пор используется в некоторых домах.

Уточнения

Можжеве́льник (лат. Juníperus) — род вечнозелёных хвойных кустарников и деревьев семейства Кипарисовые (Cupressaceae).
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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