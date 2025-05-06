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Эти растения украсят ваш участок, но могут стать смертельной угрозой

1:47
Садоводство

Многие дачники мечтают о красивом ландшафтном дизайне, и однажды, расставляя растения на участке, не задумываются о возможных опасностях. Но то, что выглядит привлекательно и необычно, может таить в себе смертельную угрозу, особенно для детей. Эксперт и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных предупреждает о некоторых растениях, которые способны нанести вред здоровью.

Волчье лыко
Фото: commons.wikimedia.org by Isidre blanc, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Волчье лыко

Клещевина: красота с опасностью

Это растение выглядит впечатляюще, но его плоды могут вызвать отравление внутренних органов. Красивые семена и плоды привлекательны для детей, что делает клещевину особенно опасной. Родители должны быть осторожны при планировании посадок.

Волчье лыко: смертоносная красота

Очень красивый, но смертельно опасный цветок, который в естественной среде охраняется законом. Все части растения токсичны. Проглоченные ягоды могут привести к летальному исходу, а длительное пребывание рядом с этим цветком может вызвать головокружение и мигрень из-за ядовитой пыльцы.

Безвременник: не так безобиден, как кажется

Безвременник — еще одно декоративное растение, которое часто привлекает внимание своим необычным видом. Однако этот цветок представляет реальную угрозу, его токсичные свойства могут быть опасны для здоровья человека.

Почему стоит быть осторожным при выборе растений для участка

Хотя многие растения выглядят прекрасными, их потенциальная опасность должна настораживать. Обязательно учитывайте не только эстетическую привлекательность, но и возможные риски для здоровья, особенно если на вашем участке часто бывают дети или домашние животные.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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