Удивительные сорта редиса, которые стоит попробовать на своем участке

Выращивание идеального редиса — это не только искусство, но и наука, которая требует внимания к деталям. Редис — культура, которая нравится всем за свою быстроту в созревании и хрустящую свежесть. Но как добиться того, чтобы он был не только быстрым, но и вкусным? Мы расскажем, какие условия и сорта подойдут для того, чтобы ваш редис был идеальным.
Редис — это один из самых ранних овощей на даче. Чтобы на майские праздники насладиться свежим редисом, посейте его в середине апреля. Раннеспелые сорта готовы к сбору через 18-25 дней. Для более поздних урожаев посев стоит повторить:
С 15 по 25 апреля и с 5 по 20 мая — для ранних сортов.
С 25 июля по 5 августа — для скороспелых сортов, которые созревают за 30-35 дней.
С 25 августа по 1 сентября — для сортов, которые хорошо хранятся.
С 25 октября по 5 ноября — для подзимнего посева.
Важно помнить, что редис — растение короткого светового дня, и с июня по июль его лучше не сажать. В это время он быстро идет в стрелку и становится несъедобным.
Редис любит солнечные участки с хорошим дренажом. Почва должна быть нейтральной или слабокислой с pH 6,5-7. Не используйте свежий навоз, так как он способствует бурному росту ботвы в ущерб корнеплодам.
Лучшие предшественники для редиса — это картофель, горох, огурцы, баклажаны и тыквы. Не сажайте редис после капусты, редьки и других крестоцветных, так как они могут передавать вредителей и болезни.
Уход за редисом несложный, но требует регулярности. Для хорошего роста растениям нужно много влаги, особенно в жаркие дни. Поливайте редис раз в 2-3 дня тёплой водой из лейки. При недостаточном поливе корнеплод будет волокнистым и острым, а при избыточном — может подгнить.
После появления всходов прореживайте растения, оставляя наиболее сильные. Чтобы сохранить влагу, можно замульчировать грядки. Но если вы ограничены временем, то лучше рыхлить почву после каждого полива.
Основным вредителем редиса является крестоцветная блошка. Чтобы защитить растения, используйте плёночные укрытия или рассыпьте вокруг грядок молотый перец или горчицу.
Сортов редиса огромное множество, и каждый из них уникален. Вот некоторые из них:
"Редис 18 дней" — ультраскороспелый сорт с тёмно-розовыми корнеплодами, которые достигают зрелости за 18-20 дней. Он имеет хрустящую мякоть, но быстро перерастает.
"Аметист" — фиолетовый сорт с более сладкой и сочной мякотью. Отличается от обычных красных сортов по вкусу и внешнему виду.
"Снежок" — белый сорт с нежной мякотью, созревающий за 18-20 дней.
"Злата" — скороспелый сорт с жёлтыми корнеплодами, устойчивый к цветушности и засухе.
"Жара" — проверенный сорт с малиновыми корнеплодами и высоким содержанием витамина C.
"Вулкан" — позднеспелый сорт с крупными корнеплодами, похожими на морковь. Подходит для хранения.
Редис — это культура, которая может подвести, если условия не подходящие. Причины плохого урожая:
Недостаток влаги или чрезмерный полив.
Недостаток азота в почве.
Загущенные посадки или сильное затенение.
Невозможность контролировать температуру и световой день.
Когда редис перестает быть сочным и начинает стрелковаться, это сигнал, что его пора убирать. Опоздание с уборкой приведет к тому, что корнеплоды будут жесткими и горькими.
Реди́с — однолетние или двулетние растения из рода Редька семейства Капустные.
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