Удивительные сорта редиса, которые стоит попробовать на своем участке

Выращивание идеального редиса — это не только искусство, но и наука, которая требует внимания к деталям. Редис — культура, которая нравится всем за свою быстроту в созревании и хрустящую свежесть. Но как добиться того, чтобы он был не только быстрым, но и вкусным? Мы расскажем, какие условия и сорта подойдут для того, чтобы ваш редис был идеальным.

Фото: Radish Редис

Сроки посева редиса

Редис — это один из самых ранних овощей на даче. Чтобы на майские праздники насладиться свежим редисом, посейте его в середине апреля. Раннеспелые сорта готовы к сбору через 18-25 дней. Для более поздних урожаев посев стоит повторить:

С 15 по 25 апреля и с 5 по 20 мая — для ранних сортов.

С 25 июля по 5 августа — для скороспелых сортов, которые созревают за 30-35 дней.

С 25 августа по 1 сентября — для сортов, которые хорошо хранятся.

С 25 октября по 5 ноября — для подзимнего посева.

Важно помнить, что редис — растение короткого светового дня, и с июня по июль его лучше не сажать. В это время он быстро идет в стрелку и становится несъедобным.

Подготовка почвы

Редис любит солнечные участки с хорошим дренажом. Почва должна быть нейтральной или слабокислой с pH 6,5-7. Не используйте свежий навоз, так как он способствует бурному росту ботвы в ущерб корнеплодам.

Лучшие предшественники для редиса — это картофель, горох, огурцы, баклажаны и тыквы. Не сажайте редис после капусты, редьки и других крестоцветных, так как они могут передавать вредителей и болезни.

Уход за редисом

Уход за редисом несложный, но требует регулярности. Для хорошего роста растениям нужно много влаги, особенно в жаркие дни. Поливайте редис раз в 2-3 дня тёплой водой из лейки. При недостаточном поливе корнеплод будет волокнистым и острым, а при избыточном — может подгнить.

После появления всходов прореживайте растения, оставляя наиболее сильные. Чтобы сохранить влагу, можно замульчировать грядки. Но если вы ограничены временем, то лучше рыхлить почву после каждого полива.

Борьба с вредителями

Основным вредителем редиса является крестоцветная блошка. Чтобы защитить растения, используйте плёночные укрытия или рассыпьте вокруг грядок молотый перец или горчицу.

Лучшие сорта редиса

Сортов редиса огромное множество, и каждый из них уникален. Вот некоторые из них:

"Редис 18 дней" — ультраскороспелый сорт с тёмно-розовыми корнеплодами, которые достигают зрелости за 18-20 дней. Он имеет хрустящую мякоть, но быстро перерастает.

"Аметист" — фиолетовый сорт с более сладкой и сочной мякотью. Отличается от обычных красных сортов по вкусу и внешнему виду.

"Снежок" — белый сорт с нежной мякотью, созревающий за 18-20 дней.

"Злата" — скороспелый сорт с жёлтыми корнеплодами, устойчивый к цветушности и засухе.

"Жара" — проверенный сорт с малиновыми корнеплодами и высоким содержанием витамина C.

"Вулкан" — позднеспелый сорт с крупными корнеплодами, похожими на морковь. Подходит для хранения.

Возможные проблемы

Редис — это культура, которая может подвести, если условия не подходящие. Причины плохого урожая:

Недостаток влаги или чрезмерный полив.

Недостаток азота в почве.

Загущенные посадки или сильное затенение.

Невозможность контролировать температуру и световой день.

Когда редис перестает быть сочным и начинает стрелковаться, это сигнал, что его пора убирать. Опоздание с уборкой приведет к тому, что корнеплоды будут жесткими и горькими.

Уточнения

Реди́с — однолетние или двулетние растения из рода Редька семейства Капустные.

