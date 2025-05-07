Эксперт рассказала, нужно ли укрывать деревья при майских заморозках

1:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Ирина Савватеева, генеральный директор "Питомника Савватеевых", поделилась своим мнением о том, стоит ли укрывать деревья, если в мае прогнозируют минусовые температуры, и как правильно поступать с посадками в этот период.

Фото: Pravda by Эльвира Махмутова Сад, огород, грядка

По её словам, прогнозируемые минус 1–2 градуса не являются критичными для большинства растений.

Все деревья мы уже посадили, и температуры минус 1 или минус 2 — это не повод для тревоги или обязательного укрытия. Более сильные морозы, например минус 5 и ниже, уже требуют защиты, и тогда мы используем спанбонд или другие материалы, — пояснила И. Савватеева.

Она подчеркнула, что разные растения по-разному реагируют на холод.

Нельзя одинаково смотреть на все культуры. Есть теплолюбивые растения, как южные рододендроны, которым минимальные заморозки могут навредить, а есть привычные для нашего климата липы, клены и берёзы, которые выдерживают такие температуры без проблем, — рассказала эксперт.

Кроме температуры, на состояние растений влияют и другие факторы: влажность почвы и воздуха, ветра, кислотность грунта, а также возраст и сила растения. Поэтому уход за садом — это сложная наука, требующая постоянного изучения и внимания.

Ирина Савватеева отмечает, что получить универсальный совет, который решит все садоводческие проблемы, невозможно.