Лучшие техники покоса для стильного и ухоженного газона

2:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Хотите, чтобы ваш газон выглядел ярко и аккуратно, как на поле для гольфа? Сделать на нем красивые полосы или даже «шахматный» узор проще, чем кажется. Мы расскажем, как это сделать с помощью обычной газонокосилки.

Почему появляются полосы на газоне?

Когда вы косите траву, она наклоняется в разные стороны. Солнце по-разному отражается от травинок: там, где травинки наклонены от вас, они кажутся светлее, а где к вам — темнее. И получается эффект полос.

Профессионалы используют специальные косилки с роликами, которые хорошо пригибают траву. Но и обычной газонокосилкой можно добиться похожего результата — у большинства есть защитный щиток, который слегка пригибает траву.

Лучше всего полосы получаются на здоровом и ухоженном газоне — не забывайте поливать и удобрять траву.

Как косить газон, чтобы получились полосы

Выберите направление стрижки — например, с севера на юг. Косите прямыми параллельными линиями. Когда дойдете до конца, развернитесь и косите обратно в противоположном направлении (например, с юга на север). Каждый новый проход делайте параллельно предыдущему, слегка заходя на уже покошенную часть, чтобы не было пропусков. На поворотах делайте аккуратные развороты, чтобы линии получились ровными. Многие сначала косят по контуру газона, а потом делают полосы — так удобнее. Следите, чтобы у деревьев и клумб был запас места, чтобы не повредить растения. Не забудьте точить ножи газонокосилки — острый нож косит ровно и красиво.

Узор в виде «шахматной доски»

Если вы уже умеете делать полосы, попробуйте немного усложнить рисунок — косите газон по полосам в одном направлении, а через несколько недель — под углом 90 градусов. Например, если сейчас вы косите с севера на юг, следующий раз косят с востока на запад. Так получается красивый шахматный узор.

Красивые полосы на газоне — это просто и доступно каждому. Главное — выбирать правильное направление стрижки и косить аккуратно и регулярно. Тогда ваш газон будет радовать глаз и становиться настоящим украшением участка.