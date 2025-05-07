Лучшие техники покоса для стильного и ухоженного газона

Хотите, чтобы ваш газон выглядел ярко и аккуратно, как на поле для гольфа? Сделать на нем красивые полосы или даже «шахматный» узор проще, чем кажется. Мы расскажем, как это сделать с помощью обычной газонокосилки.
Когда вы косите траву, она наклоняется в разные стороны. Солнце по-разному отражается от травинок: там, где травинки наклонены от вас, они кажутся светлее, а где к вам — темнее. И получается эффект полос.
Профессионалы используют специальные косилки с роликами, которые хорошо пригибают траву. Но и обычной газонокосилкой можно добиться похожего результата — у большинства есть защитный щиток, который слегка пригибает траву.
Лучше всего полосы получаются на здоровом и ухоженном газоне — не забывайте поливать и удобрять траву.
Если вы уже умеете делать полосы, попробуйте немного усложнить рисунок — косите газон по полосам в одном направлении, а через несколько недель — под углом 90 градусов. Например, если сейчас вы косите с севера на юг, следующий раз косят с востока на запад. Так получается красивый шахматный узор.
Красивые полосы на газоне — это просто и доступно каждому. Главное — выбирать правильное направление стрижки и косить аккуратно и регулярно. Тогда ваш газон будет радовать глаз и становиться настоящим украшением участка.
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