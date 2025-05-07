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7 растений, требующих минимального ухода и устойчивых к жаркому лету

4:17
Садоводство » Цветы

Ищете растения, которые требуют очень малого количества воды и хорошо выживают всё лето? Вот отличный подбор для тех, кто любит зелень, но не хочет тратить часы у поливки. Некоторые из этих растений вас удивят.

Розмарин
Фото: commons.wikimedia.org by Joe Mabel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Розмарин

Ищете растения, которые требуют очень малого количества воды и хорошо выживают всё лето? Вот отличный подбор для тех, кто любит зелень, но не хочет тратить часы у поливки. Некоторые из этих растений вас удивят.

Все, кто пробовал выращивать растения в жаркие месяцы, знают, насколько сложно поддерживать их в здравии без постоянного ухода. Когда солнце яркое, а вода быстро испаряется, нужен надежный зеленый помощник, который сможет сам справляться с нагрузками.

Перед началом стоит отметить важный момент: если у вас есть балкон или солнечный уголок в саду, эти растения станут отличным решением. Они устойчивы, красивы и просты в уходе — идеально для тех, кто любит природу, но не имеет много времени (или сил) на заботу о ней.

Растения, стойкие к жаре и засухе

При выборе растений, устойчивых к засухе, обычно обращают внимание на суккуленты, но это не единственный вариант. Некоторые виды из Средиземноморья или пустынных районов способны выживать даже в экстремальных условиях. Главное — правильно их расположить и использовать дренированный грунт, чтобы избежать застой воды.

Интересный факт: многие из этих растений не только переносят жару, а даже предпочитают ее. Они чувствуют себя лучше при полном солнце, а в сухом климате цветут активнее. Забавно, правда?

Вот подбор семи таких растений:

Седум  

Седум, или каменная трава, — суккулент, идеально подходящий для создания зеленых ковров, бордюров или украшения кашпо. Не боится засухи, адаптируется к любому грунту и летом радует маленькими желтыми или розовыми цветами. Требует только солнечного света и минимального ухода.

Лаванда  

Ароматная, декоративная и привлекательная для пчел: лаванда — одна из любимых растений для средиземноморских садов. Выдерживает жару, нуждается в минимальном поливе и хорошо растет в хорошо дренированной почве. Кроме того, отпугивает комаров и насекомых.

Эуфорбия  

Мало кому известная, но удивительная. Некоторые виды кажутся искусственными из-за своей красоты. Требует очень мало воды и спокойно переносит высокие температуры. Внимание: соку растения — раздражающему и опасному при контакте, с ним нужно обращаться аккуратно.

Розмарин  

Кто сказал, что ароматические травы — капризные? Например, розмарин очень устойчив. Он растет пышно даже при нехватке воды, особенно на солнце. А запах в кухне — просто незаменим. Отлично подходит для гриля и барбекю.

Агаве  

Агаве — царица жаркого климата. Ее мясистые листья сохраняют влагу, что позволяет ей обходиться без дождя недели напролет. Некоторые виды крупные, поэтому нужно растить их на свободном пространстве. Не любит холод, зато летом чувствует себя превосходно.

Плюмбого  

Также известен как синевающий жасмин, плюмбого цветет всё лето пучками голубых цветов. Любит солнце, не боится жары и требует мало воды. Идеально для того, чтобы пустить по перилам или аркам, создавая средиземноморскую атмосферу.

Портулака  

Недооцененное растение, портулака — небольшая суккулентная культура, которая расцвечивается яркими красками в жаркое время. Подходит даже для бедных и песчаных почв, мало требует воды и цветет практически с июня по сентябрь без перерыва.

Отдавать предпочтение растениям, устойчивым к жаре, — это не только удобно, но и экологично: меньше воды — больше устойчивости, меньше затрат и усилий. Особенно важно тем, кто живет в засушливых регионах — такие растения действительно могут стать спасением.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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