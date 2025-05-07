Не дайте фитофторе погубить урожай: проверенный лайфхак для садоводов

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Садоводство » Овощи

Томаты — одни из самых популярных овощей для домашнего огорода. При выборе сорта многие обращают внимание на устойчивость к заболеваниям, но лучшая защита от фитофторы — профилактика. Одним из эффективных способов является мульчирование вокруг томатов. Это помогает защитить растения от грибкового заболевания, особенно в сочетании с другими мерами профилактики и регулярным контролем.

Мульча приносит томатам несколько преимуществ: она сохраняет корни прохладными и предотвращает их пересыхание, а также снижает риск заражения заболеваниями, включая фитофтору, которая развивается во влажной среде. Кроме того, мульча препятствует распространению спор грибка при поливе, когда заражённая почва может расплёскиваться на листья растений. Лучшие варианты мульчи для томатов — солома, древесная щепа, скошенная трава и другие натуральные материалы. Мульчирование также помогает бороться с сорняками, которые могут влиять на развитие растений.

Советы по мульчированию и определению фитофторы у томатов

Мульчирование — одна из важных рекомендаций по выращиванию здоровых томатов. Эксперты советуют укладывать мульчу слоем от 5 до 8 см вокруг каждого растения. Чтобы предотвратить фитофтору, не рекомендуется переливать растения и попадать водой на листья. Также старайтесь размещать томаты так, чтобы их листья не соприкасались, это поможет сохранять их сухими и избежать распространения болезни.

Очень важно своевременно распознавать признаки фитофторы: увядание растения, потемнение листьев и стеблей. Увы, коммерческие фунгициды не могут полностью избавиться от болезни, поэтому при обнаружении симптомов нужно остановить её распространение. Для этого удаляют поражённые листья и стебли или даже удаляют всё растение, чтобы сохранить остальные здоровыми.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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