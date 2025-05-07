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Многолетние цветы, которые стоит посадить этой весной, чтобы наслаждаться цветением всё лето

3:21
Садоводство » Цветы

Весна — это пора обновления, новых идей и, конечно же, садоводческих экспериментов. Посадка многолетних растений — отличный способ создать в вашем саду яркий, живописный уголок, который радует глаз год за годом. Правильно подобранные цветы зацветут уже в первый сезон и будут радовать вас продолжительное время, превращая ваш участок в настоящее цветочное царство.

Розовые пионы
Фото: commons.wikimedia.org by Гурьева Светлана (zooclub.ru), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Розовые пионы

Черноглазка

Эта яркая жёлтая красавица — настоящий клад для любителей ярких красок. Она привлекает пчёл, бабочек и мотыльков, а её цветки с тёмным центром и яркими лепестками украшают сад на протяжении всего лета. Цветёт через 8–10 недель после посадки и радует солнцем и насыщенной окраской.

Эхинацея

Известная своими романтичными цветами с крупным центром и «ромашковым» внешним видом, эхинацея цветёт в течение 10–12 недель. Она устойчива к засухе и очень привлекательна для пчёл и бабочек, превосходно дополняя любую клумбу.

Лилейник

Простое, но эффектное растение, которое начинает цвести через 6–8 недель после посадки. Имеет множество расцветок: красный, оранжевый, розовый, пурпурный. Идеально подходит для бордюров и светлых уголков сада.

Лаванда

Ароматное и очень декоративное растение, цветущее через 8–10 недель после посадки. Обладает успокаивающими ароматическими свойствами, приятна глазу и отлично смотрится в сочетании с другими травами.

Пионы

Обладает крупными и душистыми цветами, которые появляются примерно через 10–12 недель. Многолетний, долговечный и эффектный цветок, который станет украшением любой клумбы.

Хоста

Эти теневыносливые растения с богатой листвой ценятся за декоративность и простоту ухода. Цветут через 8–10 недель и отлично сочетаются с другими многолетниками, создавая пышные зелёные «кучи».

Ромашка восточная

Эффектные белоснежные цветы с ярко-жёлтыми центрами, цветущие через 8–10 недель. Идеальны для солнечных участков, устойчивы к засухе и защите от оленей.

Корейопсис

Ярко-жёлтые цветки, радующие глаз уже через 6–8 недель после посадки. Цветет длительно и непрерывно, долго остаётся ярким акцентом в саду.

Флокс метельчатый

Красочные соцветия нескольких оттенков, начинают цвести через 8–10 недель. Хорошо подходит для оформления бордюров и цветников, добавляя разноцветья и аромат.

Очиток

Прекрасное засухоустойчивое растение с сочной листвой и звездчатыми цветами, цветёт через 6–8 недель. Идеально подходит для сухих каменистых садов и альпийских горок.

Многолетние цветы создадут атмосферу уюта и гармонии в вашем саду, а также привлекут множество полезных насекомых. Не откладывайте, выбирайте понравившиеся сорта и приступайте к посадке — и уже летом ваш сад засияет новыми красками!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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