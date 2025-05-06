Важные ошибки при обрезке грецкого ореха, которых стоит избегать

Грецкий орех — величественное дерево, украшающее наши сады часто на протяжении нескольких поколений и осенью дарящее множество вкусных орехов. Чтобы дерево росло хорошо и давало хороший урожай, ему иногда требуется аккуратная обрезка. Когда же её лучше проводить, чтобы не навредить растению?
В отличие от большинства плодовых деревьев, которые благополучно переносят весеннюю обрезку, у грецкого ореха в этот период сильный ток сока. Это «кровотечение» ослабляет дерево, замедляет заживление ран и может привести к развитию грибковых заболеваний. Также нежелательно обрезать дерево в период покоя, когда раны не заживают вовсе, а поздним летом и осенью у дерева не хватает времени восстановиться перед зимой.
Оптимальное время для обрезки грецкого ореха определяется по длине молодых побегов. Лучшее время — когда новые приросты достигают 20–35 сантиметров, обычно это конец весны — начало лета. В этот период сок снижается, а раны заживают быстрее. Обрезку лучше проводить в тёплый, солнечный и безветренный день.
Для молодых саженцев важно сформировать крепкую и правильно развитую крону. Однолеткам укорачивают центральный побег до 150 см, боковые ветви — примерно до 80 см. Двухлетние деревья подрезают, удаляя конкурирующие побеги и слишком активно растущие ветви.
У деревьев старше пяти лет проводят прореживание кроны для повышения освещённости и стимулирования плодоношения. Ветки, растущие слишком вертикально, укорачивают, чтобы они развивались горизонтально, удаляют поросль вокруг ствола.
Проводится в период активной вегетации (с середины мая до начала сентября). Крупные ветви укорачивают на пенёк длиной 20–40 см, который потом аккуратно срезают. Такой радикальный приём сильно нагружает дерево и применять его следует с осторожностью.
Главная ошибка при обрезке — делать срезы больше 8 см. У грецкого ореха очень медленное заживление ран.
Не обрезайте дерево ранней весной до распускания листьев: сильный ток сока приведёт к потере жизненно важных веществ и воды. Это может вызвать гибель молодых или ослабленных деревьев.
Вытекающий сок мешает заживлению ран, которые остаются открытыми долгое время, создавая благоприятные условия для грибковых и бактериальных инфекций.
Дерево, которое тратит много энергии на залечивание ран и теряет питательные вещества, хуже растёт и плодоносит в текущем и последующих годах.
Поэтому очень важно проводить обрезку, когда сокоток ослабеет, а раны смогут быстро затянуться. Следите за длиной побегов и приступайте к обрезке, когда они достигнут не менее 20 сантиметров.
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