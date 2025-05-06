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Важные ошибки при обрезке грецкого ореха, которых стоит избегать

3:41
Садоводство » Деревья и кустарники

Грецкий орех — величественное дерево, украшающее наши сады часто на протяжении нескольких поколений и осенью дарящее множество вкусных орехов. Чтобы дерево росло хорошо и давало хороший урожай, ему иногда требуется аккуратная обрезка. Когда же её лучше проводить, чтобы не навредить растению?

В отличие от большинства плодовых деревьев, которые благополучно переносят весеннюю обрезку, у грецкого ореха в этот период сильный ток сока. Это «кровотечение» ослабляет дерево, замедляет заживление ран и может привести к развитию грибковых заболеваний. Также нежелательно обрезать дерево в период покоя, когда раны не заживают вовсе, а поздним летом и осенью у дерева не хватает времени восстановиться перед зимой.

Оптимальное время для обрезки грецкого ореха определяется по длине молодых побегов. Лучшее время — когда новые приросты достигают 20–35 сантиметров, обычно это конец весны — начало лета. В этот период сок снижается, а раны заживают быстрее. Обрезку лучше проводить в тёплый, солнечный и безветренный день.

Типы обрезки в зависимости от возраста и цели:

  • Воспитывающая обрезка молодых деревьев  

Для молодых саженцев важно сформировать крепкую и правильно развитую крону. Однолеткам укорачивают центральный побег до 150 см, боковые ветви — примерно до 80 см. Двухлетние деревья подрезают, удаляя конкурирующие побеги и слишком активно растущие ветви.

  • Формирующая обрезка взрослых деревьев  

У деревьев старше пяти лет проводят прореживание кроны для повышения освещённости и стимулирования плодоношения. Ветки, растущие слишком вертикально, укорачивают, чтобы они развивались горизонтально, удаляют поросль вокруг ствола.

  • Омолаживающая обрезка старых и запущенных деревьев  

Проводится в период активной вегетации (с середины мая до начала сентября). Крупные ветви укорачивают на пенёк длиной 20–40 см, который потом аккуратно срезают. Такой радикальный приём сильно нагружает дерево и применять его следует с осторожностью.

Зачем обрезать грецкий орех?

  • Прореженная крона лучше просыхает, снижая риск заболеваний.  
  • Солнце проникает внутрь кроны, стимулируя появление плодов.  
  • Улучшается питание плодов, они становятся крупнее и вкуснее.  
  • Дерево лучше переносит ветер и снеговые нагрузки.

Главная ошибка при обрезке — делать срезы больше 8 см. У грецкого ореха очень медленное заживление ран.

Не обрезайте дерево ранней весной до распускания листьев: сильный ток сока приведёт к потере жизненно важных веществ и воды. Это может вызвать гибель молодых или ослабленных деревьев.

Вытекающий сок мешает заживлению ран, которые остаются открытыми долгое время, создавая благоприятные условия для грибковых и бактериальных инфекций.

Дерево, которое тратит много энергии на залечивание ран и теряет питательные вещества, хуже растёт и плодоносит в текущем и последующих годах.

Поэтому очень важно проводить обрезку, когда сокоток ослабеет, а раны смогут быстро затянуться. Следите за длиной побегов и приступайте к обрезке, когда они достигнут не менее 20 сантиметров.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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