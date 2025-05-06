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Посадите его под помидоры: летом вы будете собирать сочные плоды вёдрами

1:55
Садоводство » Овощи

Многие садоводы разработали собственные методы для получения богатого урожая помидоров. Что должен знать начинающий? Достаточно запомнить несколько простых правил.

Мечтаете есть помидоры, выращенные на собственном участке? Чтобы правильно ухаживать за растениями, важно знать основные принципы их выращивания. Опытный садовод гарантирует успешный урожай.

Как ухаживать за помидорами?

Главное условие хорошего урожая — использование правильных удобрений. Особое развитие молодым растениям обеспечивают две важные компоненты, ускоряющие рост и увеличивающие плодородие. Узнайте, где их искать.

Многие садоводы рекомендуют при посадке использовать куриный навоз. Его добавляют в каждую яму, куда планируют садить помидоры, засыпают землёй и высаживают растения, которые затем обильно поливают.

Этот метод помогает сделать почву более кислой, что способствует росту помидоров. В составе куриного навоза содержатся магний, фосфор, калий, кальций и азот — все необходимые вещества для здорового развития и богатого урожая. В результате помидоры получаются крупными, сочными и вкусными.

Домашнее удобрение для помидоров  

Ещё одним эффективным средством является настой крапивы. Его используют при поливе, когда замечают появление бутонов. Процедуру повторяют каждые две недели. А как приготовить такое удобрение дома?

Для этого берут большую емкость, кладут туда заранее измельчённую крапиву и заливают 10 литрами воды. Смесь оставляют на тёмном месте на две недели. После этого разбавляют полученное удобрение водой в пропорции 1:10 и применяют для полива растений.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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