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Не выбрасывайте луковую шелуху: простое средство для здоровья вашего сада

2:26
Садоводство » Советы

Эффективное удобрение и средство против вредителей. Не обязательно покупать дорогие препараты в садовых центрах — всё нужное может быть у вас на кухне, в виде обычной луковой шелухи.

Луковая шелуха
Фото: commons.wikimedia.org by Sengai Podhuvan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Луковая шелуха

Недооценённая луковая шелуха  

Чаще всего перед Пасхой мы вспоминаем о луковой шелухе в качестве натурального красителя для яиц. Однако её возможности куда шире, особенно весной. Стоит хранить шелуху и использовать её в саду по-разному.

Луковая шелуха — универсальный помощник в домашнем садоводстве. В сухом виде она может применяться по-разному: как мульча, удобрение или опрыскивание. Это абсолютно бесплатный материал, для работы с которым не нужны никакие специальные навыки.

Как правильно использовать луковую шелуху

Луковая шелуха положительно влияет на растения, и её можно использовать в больших количествах. Начните собирать шелуху, хорошо её просушивая, чтобы она не испортилась при хранении.

После очистки лука сложите шелуху в отдельную ёмкость с вентиляцией. Контейнер не должен быть плотно закрыт, иначе шелуха не просохнет и может покрыться плесенью.

Использование сухой луковой шелухи

Это весь секрет! Теперь можно применять шелуху в саду. Рассыпьте её под растениями в качестве мульчи — она поможет удерживать влагу в почве и отпугнёт вредителей. Её также можно смешать с землёй при посадке цветов или овощей, улучшая почву на глубине.

Шелуха улучшит структуру почвы, обеспечит лучший дренаж и аэрацию. Вредители, такие как муравьи и слизни, избегают участков с луковой шелухой из-за её резкого запаха, что как раз помогает защитить растения.

Жидкие удобрения и опрыскивания на основе луковой шелухи

Лук содержит важные микроэлементы — азот, калий и фосфор, необходимые растениям. На их основе можно приготовить жидкое удобрение для регулярного полива или опрыскивания.

Для этого горсть шелухи заливают литром кипятка и настаивают 1–2 дня. Затем настой процеживают, особенно если планируете использовать его в садовом опрыскивателе. Такое средство не только подкормит растения, но и защитит их от вредителей.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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