Очистите тротуары и террасу от сорняков без химии — простой домашний рецепт

2:40 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Чтобы избавиться от сорняков практически без затрат, достаточно знать один старинный бабушкин способ. Наступила весна, а вместе с ней появились и нежелательные растения. Будь то на террасе, возле тротуаров или в саду — эти сорняки быстро захватывают внешнее пространство. Для многих решение — использование химических гербицидов. Они действительно эффектны, но зачастую дорогие и наносят значительный вред окружающей среде.

Кроме того, такие средства могут негативно влиять на местную фауну и растения, которые хочется сохранить. Есть ли более естественный и экономичный способ? Конечно, и он скрыт в продукте, который, скорее всего, есть у вас дома.

В отличие от химикатов, этот способ не загрязняет окружающую среду и доступен каждому. Его суть проста: он вытягивает влагу из растений и высушивает их, в результате чего они погибают. Такой метод особенно хорош для сорняков, растущих в трещинах тротуаров, между брусчаткой или плиткой на террасе. Это простое, быстрое и недорогое решение, не нарушающее природный баланс и качество почвы. Как вы уже догадались, речь идёт о соли — продукте, широко используемом на кухне, который отлично подходит в качестве натурального гербицида.

Чтобы использовать соль в качестве природного средства против сорняков, достаточно растворить примерно горсть соли в одном литре горячей воды. Хорошо перемешайте, чтобы получился однородный раствор, и аккуратно нанесите его прямо на сорняки с помощью лейки. Этот способ очень точный и рекомендуется использовать только на нежелательных растениях, потому что соль может повредить также и желаемые растения. Через несколько дней вы заметите эффект: сорняки увянут и исчезнут. Такой метод идеален для участков, где вы не хотите ничего выращивать, например, для тротуаров или краев террасы.

При использовании соли лучше соблюдать несколько правил для безопасности и эффективности: не злоупотребляйте количеством — избыток может повредить почву и рядом растущие растения; применяйте в сухую и солнечную погоду — тепло усиливает действие соли; избегайте нанесения поблизости от корней тех растений, которые хотите оставить — так вы не нарушите их рост. Аккуратное и целенаправленное применение соли поможет вам содержать тротуары и террасы в чистоте и без сорняков, одновременно заботясь о природе.