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Арбузы на даче: как сажать и ухаживать, чтобы получить хороший урожай

2:32
Садоводство

Считается, что лето — это оптимальное время для посадки арбузов на даче, но на самом деле, если следовать правильным рекомендациям, посадку можно провести и в конце весны. Все зависит от погодных условий и климата вашего региона. Важнейшее условие — прогрев почвы до 15-18 градусов Цельсия.

Арбуз
Фото: commons.wikimedia.org by Marco Schmidt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Арбуз

Анастасия Коврижных, ученый-агроном и ландшафтный дизайнер, делится с нами секретами того, как вырастить арбузы на дачном участке и что кроме солнца и тепла необходимо для этих ярких плодов.

Шаги по посадке арбузов семенами

1. Выбор сорта арбуза
Для вашего региона важно выбрать сорт, который подходит именно к местному климату. Это обеспечит хорошие урожаи.

2. Подготовка семян
Замочите семена в воде на несколько дней, регулярно меняя воду. Это ускорит процесс прорастания и повысит шансы на успешную посадку.

3. Выбор места
Арбузы любят солнце и тепло, поэтому выбирайте участок, хорошо освещённый и защищённый от ветра.

4. Подготовка почвы
Почва должна быть плодородной и хорошо дренированной. Добавьте компост или перегной, чтобы повысить её качество.

5. Посадка семян
Сделайте лунки глубиной 3-5 см и размещайте семена на расстоянии около 20 см друг от друга.

6. Полив и укрытие
После посадки полейте лунки водой и накройте их пленкой или пластиковыми бутылками, чтобы создать тепличные условия, которые помогут семенам быстрее прорасти.

7. Контроль температуры и влажности
Первоначально важно поддерживать температуру 25-28 градусов Цельсия и влажность около 70%. Это создаст оптимальные условия для роста.

8. Уход за всходами
Как только всходы появятся, снимите укрытие и дайте растениям расти. Поливайте их регулярно, но избегайте переувлажнения.

9. Прищипывание для развития
Когда растения вырастут до 30-40 см, прищипните верхушки. Это стимулирует развитие боковых побегов, что в итоге даст больше плодов.

С этими простыми советами вы сможете вырастить арбузы, которые будут радовать вас яркими и сладкими плодами.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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