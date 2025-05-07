Арбузы на даче: как сажать и ухаживать, чтобы получить хороший урожай

2:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Считается, что лето — это оптимальное время для посадки арбузов на даче, но на самом деле, если следовать правильным рекомендациям, посадку можно провести и в конце весны. Все зависит от погодных условий и климата вашего региона. Важнейшее условие — прогрев почвы до 15-18 градусов Цельсия.

Фото: commons.wikimedia.org by Marco Schmidt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Арбуз

Анастасия Коврижных, ученый-агроном и ландшафтный дизайнер, делится с нами секретами того, как вырастить арбузы на дачном участке и что кроме солнца и тепла необходимо для этих ярких плодов.

Шаги по посадке арбузов семенами

1. Выбор сорта арбуза

Для вашего региона важно выбрать сорт, который подходит именно к местному климату. Это обеспечит хорошие урожаи.

2. Подготовка семян

Замочите семена в воде на несколько дней, регулярно меняя воду. Это ускорит процесс прорастания и повысит шансы на успешную посадку.

3. Выбор места

Арбузы любят солнце и тепло, поэтому выбирайте участок, хорошо освещённый и защищённый от ветра.

4. Подготовка почвы

Почва должна быть плодородной и хорошо дренированной. Добавьте компост или перегной, чтобы повысить её качество.

5. Посадка семян

Сделайте лунки глубиной 3-5 см и размещайте семена на расстоянии около 20 см друг от друга.

6. Полив и укрытие

После посадки полейте лунки водой и накройте их пленкой или пластиковыми бутылками, чтобы создать тепличные условия, которые помогут семенам быстрее прорасти.

7. Контроль температуры и влажности

Первоначально важно поддерживать температуру 25-28 градусов Цельсия и влажность около 70%. Это создаст оптимальные условия для роста.

8. Уход за всходами

Как только всходы появятся, снимите укрытие и дайте растениям расти. Поливайте их регулярно, но избегайте переувлажнения.

9. Прищипывание для развития

Когда растения вырастут до 30-40 см, прищипните верхушки. Это стимулирует развитие боковых побегов, что в итоге даст больше плодов.

С этими простыми советами вы сможете вырастить арбузы, которые будут радовать вас яркими и сладкими плодами.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

