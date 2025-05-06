Цветовая магия гортензий: как поменять оттенок и не навредить растению

1:50 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Гортензии — одни из самых популярных растений в садах, и не только из-за их пышных цветущих "шапок". Эти растения обладают уникальной способностью менять цвет, что делает их еще более привлекательными. Но этот эффект работает не с каждым сортом. Например, белая древовидная гортензия останется белой, независимо от условий.

Фото: pixnio.com by Brian Lopez, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Голубая гортензия

Какие гортензии могут менять цвет

Наиболее подвержены изменению цвета крупнолистные гортензии, а именно сорта голубого и розового цвета. Белые гортензии, к сожалению, не изменят оттенок, так что не стоит ожидать чудес от них.

Как сделать гортензию голубой

Если вы хотите, чтобы ваша гортензия зацвела ярко-голубыми цветами, вам нужно создать определенные условия для почвы. Для этого:

Почва должна быть кислой.

В ней должен содержаться алюминий.

Для достижения такого эффекта садоводы используют следующие вещества:

Алюмокалиевые квасцы.

Сульфат алюминия.

Коллоидную серу.

Если почва в вашем саду слабокислая или щелочная, можно использовать уксус — добавьте 100 мл уксуса на 10 л воды и поливайте гортензию дважды в месяц.

Как сделать гортензию розовой

Чтобы получить розовую гортензию, необходимо создать нейтральную реакцию почвы. Для этого вам нужно понизить кислотность почвы. Внесите в грунт:

Доломит.

Мел.

Известь.

Фосфорные удобрения.

Однако будьте осторожны! Если сделать почву слишком щелочной, гортензия может не зацвести и заболеть хлорозом. Очень важно соблюдать баланс и не слишком сильно изменять кислотность.

Уточнения

Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции.

