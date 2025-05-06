Цветовая магия гортензий: как поменять оттенок и не навредить растению

Гортензии — одни из самых популярных растений в садах, и не только из-за их пышных цветущих "шапок". Эти растения обладают уникальной способностью менять цвет, что делает их еще более привлекательными. Но этот эффект работает не с каждым сортом. Например, белая древовидная гортензия останется белой, независимо от условий.
Наиболее подвержены изменению цвета крупнолистные гортензии, а именно сорта голубого и розового цвета. Белые гортензии, к сожалению, не изменят оттенок, так что не стоит ожидать чудес от них.
Если вы хотите, чтобы ваша гортензия зацвела ярко-голубыми цветами, вам нужно создать определенные условия для почвы. Для этого:
Почва должна быть кислой.
В ней должен содержаться алюминий.
Для достижения такого эффекта садоводы используют следующие вещества:
Алюмокалиевые квасцы.
Сульфат алюминия.
Коллоидную серу.
Если почва в вашем саду слабокислая или щелочная, можно использовать уксус — добавьте 100 мл уксуса на 10 л воды и поливайте гортензию дважды в месяц.
Чтобы получить розовую гортензию, необходимо создать нейтральную реакцию почвы. Для этого вам нужно понизить кислотность почвы. Внесите в грунт:
Доломит.
Мел.
Известь.
Фосфорные удобрения.
Однако будьте осторожны! Если сделать почву слишком щелочной, гортензия может не зацвести и заболеть хлорозом. Очень важно соблюдать баланс и не слишком сильно изменять кислотность.
Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции.
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