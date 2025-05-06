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Как защитить урожай от мучнистой росы: проверенное народное средство

1:34
Садоводство

Мучнистая роса — это неприятное заболевание, которое может серьезно повлиять на урожай. Чтобы защитить растения, важно знать, как эффективно справиться с этим недугом. Не спешите бежать в магазин за химическими препаратами — хорошие результаты можно добиться и с помощью домашнего средства, которое легко приготовить своими руками.

Мучнистая роса огурцов
Фото: commons.wikimedia.org by Rasbak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мучнистая роса огурцов

Рецепт средства против мучнистой росы

Одним из самых эффективных методов борьбы с мучнистой росой является смесь, которую можно легко приготовить из доступных ингредиентов. Вот что вам понадобится:

  • 5 литров отстоявшейся воды.

  • 2 столовые ложки соды.

  • 2 столовые ложки жидкого хозяйственного мыла.

  • 1 чайная ложка растительного масла.

  • 1 таблетка аспирина.

Приготовление и использование

  1. В 5 литрах воды растворите соду и мыло, тщательно перемешайте.

  2. Добавьте растительное масло и растворенную таблетку аспирина.

  3. Перемешайте состав до полного растворения ингредиентов.

Этот состав можно использовать как для профилактики, так и для лечения растений. Он имеет сбалансированную формулу, которая эффективно борется с мучнистой росой и защищает растения от её последствий.

Как использовать средство

Если вы заметили, что дожди стали более частыми, то лучше применять это средство сразу после их окончания. Это поможет предотвратить появление мучнистой росы и убережет ваш урожай.

Уточнения

Мучни́стая роса́ пепелица, бель — грибковое заболевание растений, вызываемое микроскопическими эктопаразитическими грибами из порядка эризифовых, или мучнисторосяных (Erysiphales).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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