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Народные средства для огурцов: йод и молоко против пожелтевших листьев

1:52
Садоводство

Пожелтение листьев огурцов — частая проблема, с которой сталкиваются дачники. Причины могут быть разными: нехватка воды или питательных веществ, вредители или болезни. Однако даже опытные огородники не всегда сразу могут определить, что стало причиной. Но для каждого дачника есть свои проверенные средства, которые помогают справиться с этим.

Огурец
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Огурец

Раствор из молока и йода: лучшая профилактика

Одним из самых популярных и эффективных народных средств считается раствор из молока и йода. Это средство идеально подходит для профилактики пожелтения листьев огурцов.

Для его приготовления в 10 литров воды нужно растворить 1 литр молока и добавить 30 капель йода. Этим раствором обрабатывают растения раз в 10 дней, начиная с момента, когда на огурцах появляются первые 5-6 листиков. Такой раствор помогает предотвратить появление пожелтения и укрепить растения.

Молочная сыворотка: секрет для увеличения урожая

Кроме того, молочная сыворотка тоже полезна для огурцов, особенно после пика плодоношения. Она способствует образованию новых завязей и помогает увеличить количество плодов. Чтобы приготовить средство, нужно в 10 литрах воды растворить 2 литра молочной сыворотки и добавить 100 граммов сахара.

Такую смесь используют после того, как растения уже дали основной урожай. Это средство помогает увеличить общий сбор плодов в сезон и поддерживает растения в хорошем состоянии.

Эти простые народные средства помогут вам избежать пожелтения листьев огурцов и повысить урожайность. Главное — не забывать регулярно обрабатывать растения и следить за их состоянием.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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