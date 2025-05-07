Не солнце решает всё: как вырастить самые сочные овощи даже в самой тёмной части сада

1:53 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие дачники убеждены: затенённые участки не годятся для хорошего урожая. Однако природа приготовила для нас приятный сюрприз: существует множество растений, которые не только прекрасно чувствуют себя в тени, но и становятся сочнее, вкуснее и крупнее.

Фото: commons.wikimedia.org by Medved', https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Свёкла

Не нужно бороться с тенью — стоит научиться с ней ладить.

Зелень и пряные травы. Щавель, шпинат, мангольд и руккола растут медленно в тени, но их листья остаются нежными и не горчат. Мята, мелисса и петрушка в таких условиях накапливают больше эфирных масел, становясь ароматнее. Под яблонями или вдоль забора эти травы будут всегда готовы для добавки в летний салат.

Корнеплоды тоже не отстают. Редька, редис и свёкла в тени вырастают меньшими, но не стоит их недооценивать. Жаркая погода — главный враг этих культур, они становятся жесткими и деревянистыми. В полутени они остаются сочными, особенно если почва влажная и рыхлая.

Морковь любит лёгкую тень. Лучшее место для неё - под кроной вишни или сливы, где солнечные лучи проникают 3-4 часа в день.

Цветная капуста и брокколи тоже предпочитают прохладу. На жарком солнце их соцветия быстро теряют форму и становятся желтыми, а в тени они остаются плотными и нежными.

Не забывайте о регулярном поливе и мульчировании травой, чтобы растения чувствовали себя комфортно.

Хрен - настоящий сюрприз! В тени его листья становятся гигантскими, а корни — менее жгучими, но сочными и ароматными. Посадив его в самом темном уголке, вы сможете забыть о магазинных приправах уже через год.

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

