Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простой, как утренний кофе — оттенок, который делает лицо дороже
Зачем камни на футбольном поле в Шотландии? Узнайте историческую правду
Диета не повод отказываться от сыра: сорт, который не портит талию
Ночные погромы, сорванные шторы и мокрые ботинки: что вы сделали не так
Как обновить интерьер без лишних трат: 3 дизайнерских хода
Продукты, которые спасают зрение: как лютеин помогает сохранить здоровье глаз
Где можно потратить сотни тысяч долларов за ночь
Туя теряет хвою? Причины и способы быстрого восстановления
Дефицит кадров растёт! Какие профессии предлагают зарплату до 120 тысяч рублей

Не солнце решает всё: как вырастить самые сочные овощи даже в самой тёмной части сада

1:53
Садоводство

Многие дачники убеждены: затенённые участки не годятся для хорошего урожая. Однако природа приготовила для нас приятный сюрприз: существует множество растений, которые не только прекрасно чувствуют себя в тени, но и становятся сочнее, вкуснее и крупнее.

Свёкла
Фото: commons.wikimedia.org by Medved', https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Свёкла

Не нужно бороться с тенью — стоит научиться с ней ладить.

Зелень и пряные травы. Щавель, шпинат, мангольд и руккола растут медленно в тени, но их листья остаются нежными и не горчат. Мята, мелисса и петрушка в таких условиях накапливают больше эфирных масел, становясь ароматнее. Под яблонями или вдоль забора эти травы будут всегда готовы для добавки в летний салат.

Корнеплоды тоже не отстают. Редька, редис и свёкла в тени вырастают меньшими, но не стоит их недооценивать. Жаркая погода — главный враг этих культур, они становятся жесткими и деревянистыми. В полутени они остаются сочными, особенно если почва влажная и рыхлая.

Морковь любит лёгкую тень. Лучшее место для неё - под кроной вишни или сливы, где солнечные лучи проникают 3-4 часа в день.

Цветная капуста и брокколи тоже предпочитают прохладу. На жарком солнце их соцветия быстро теряют форму и становятся желтыми, а в тени они остаются плотными и нежными.

Не забывайте о регулярном поливе и мульчировании травой, чтобы растения чувствовали себя комфортно.

Хрен - настоящий сюрприз! В тени его листья становятся гигантскими, а корни — менее жгучими, но сочными и ароматными. Посадив его в самом темном уголке, вы сможете забыть о магазинных приправах уже через год.

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере
Недвижимость
7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере Аудио 
Сын модели Натальи Водяновой всё больше становится похож на женщину
Шоу-бизнес
Сын модели Натальи Водяновой всё больше становится похож на женщину Аудио 
Герметик не отвалится никогда: одна хитрость, о которой знают единицы
Недвижимость
Герметик не отвалится никогда: одна хитрость, о которой знают единицы Аудио 
Популярное
7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере

Узнайте, какие 5 вещей способны испортить даже самый дорогой интерьер. Вместо высокого вкуса они создадут атмосферу безвкусицы!

7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере
Разочарование на колесах: 5 китайских автомобилей, которые лучше не покупать
Разочарование на колесах: 5 китайских автомобилей, которые лучше не покупать
Я была в аду: Лера Кудрявцева призналась, через что ей пришлось пройти ради Сергея Лазарева
Посадил между картошкой — и собрал в два раза больше: схема работает каждый год
Япония предупредила США о своей козырной карте в тарифной войне Любовь Степушова Военные конфликты, где засветилось советское оружие Дмитрий Плотников В новом спектакле Театра на Трубной с Ингой Оболдиной приоткрывают тайны закулисных интриг Анжела Якубовская
Solaris возвращается — но ценник такой, что даже даже Vesta почувствовала себя бюджетной иномаркой
Антон Беляев готов покинуть Голос: эмоциональная цена стала слишком высокой
АЭС Козлодуй отключила пятый блок: что ждёт энергетическую систему Болгарии до июня
АЭС Козлодуй отключила пятый блок: что ждёт энергетическую систему Болгарии до июня
Последние материалы
Алана Мамаева объяснила, почему больше не хочет замуж
Экономим на отдыхе: проверенные способы не потратить все сбережения
Вот какие цвета делают интерьер угнетающим — не повторяйте этих ошибок
Второй подбородок исчезнет: бьюти-обманка без пластики
Один поход в магазин — минус неделя диеты: ошибка, которую совершают все
Жир тает, пока спишь: напиток, который работает в тени под одеялом
Хочется есть через час после обеда: организму не хватает главного
Как понять, что за протяжным воем вашей собаки скрывается угроза
Расходы на ЖКХ без ущерба: три способа уменьшить платежи за капремонт
Секреты бесконечного урожая малины: как заставить кусты радовать до осени
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.