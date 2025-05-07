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Секреты бесконечного урожая малины: как заставить кусты радовать до осени

2:11
Садоводство

Малина, которая плодоносит всё лето и даже до сентября, — это реальность для тех, кто знает секрет майской обрезки. Этот метод прост и не требует особых знаний, но результат стоит того: ягоды, как у ремонтантных сортов, без лишних затрат.

Raspberries05
Фото: commons.wikimedia.org by User:Fir0002 is licensed under GFDL 1.2
Raspberries05

Чтобы добиться такого эффекта, достаточно лишь немного "обмануть" растение, направив его силы с роста побегов на формирование новых плодовых веток. Когда молодые стебли достигают высоты 80-90 см, их верхушки укорачивают на 10-15 см. Это не только останавливает вертикальный рост, но и стимулирует пробуждение боковых почек, из которых появляются новые побеги с цветочными кистями.

Для ускорения процесса, после обрезки, стоит подкормить малину калиевой селитрой. Разводим 15 г удобрения в 10 литрах воды и поливаем кусты под корень. Калий укрепляет стебли, делая их более устойчивыми к ветру и дождям. Через неделю, приствольные круги покрывают смесью перепревшего навоза и опилок — это обеспечит растение органическим питанием и предотвратит рост сорняков.

Не забывайте об умеренном поливе: слишком частый может привести к загниванию корней, а редкий — к мельчанию ягод. Оптимальный режим — раз в неделю по 10-12 литров на куст.

Плодоношение продолжается до сентября, и хотя последние ягоды будут меньше, они будут намного слаще из-за прохладных ночей. Важно не забывать о защите от вредителей, таких как малинная муха и тля. Для профилактики можно использовать раствор горчичного порошка с мылом — он эффективно убивает насекомых, не причиняя вреда растению.

После окончания сезона, обрезаем старые побеги, а молодые пригибаем и укрываем агроволокном, чтобы малина пережила зиму. Весной снимаем укрытие и подвязываем растения к шпалере.

Повторяя этот цикл обрезки и подкормок, можно наслаждаться ягодами до конца сентября, а последние плоды будут особенно вкусными.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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