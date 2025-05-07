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Как вырастить клубнику, которая будет радовать вас и большими ягодами, и без лишних хлопот

2:55
Садоводство

Мечтаете о клубнике, которая будет не только вкусной, но и достаточно продуктивной для варенья и похвалы перед гостями? Это возможно, и для этого достаточно следовать трем простым секретам.

Клубника
Фото: commons.wikimedia.org by M1ss1ontomars2k4 из английский Википедия, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Клубника

1. Покрышки как идеальное место для клубники

Сажайте клубнику не на обычных грядках, а в старых автомобильных покрышках. Черный цвет резины притягивает тепло, создавая идеальный микроклимат для роста. Такой подход поможет растению получать достаточно солнечного тепла, особенно в холодные весенние и осенние месяцы.

2. Рыбья голова — натуральный стимулятор роста

Да, вы не ослышались! Под каждый куст клубники закапывайте рыбью голову. Это может показаться странным, но фосфор и микроэлементы, содержащиеся в рыбе, являются отличным природным стимулятором роста, который будет благоприятно воздействовать на ваши растения.

3. Обрезка цветоносов

Чтобы клубника радовала вас крупными ягодами, обрезайте первые цветоносы. Это важный шаг, который позволяет растению направить все свои силы на развитие корней, а уже затем — на образование крупных и сочных ягод. Ваши клубничные кустики обязательно отблагодарят вас!

Дополнительный совет: защита от вредителей

Не используйте химические средства защиты — лучше применяйте настой луковой шелухи. Он эффективно отпугивает вредителей и защищает от болезней. Через месяц вы будете наслаждаться клубникой, которая значительно отличается от обычной.

Как подготовить покрышки для посадки

Перед тем как использовать покрышки для посадки клубники, тщательно вымойте их, чтобы избавиться от остатков масла и грязи. Затем покрасьте их в белый цвет снаружи — так они не будут перегреваться на солнце. Внутрь насыпьте слой дренажа (керамзит или битый кирпич), а затем смесь земли с компостом. В одну покрышку можно посадить 3-4 куста, но не больше — иначе растениям будет тесно.

Рыбья голова — не так страшна, как кажется

Выбирайте для посадки рыбью голову от речной рыбы, но избегайте соленой — она может погубить корни. Закапывайте рыбу на глубину 20-25 см, чтобы не привлекать кошек. Если боитесь запаха, добавьте в лунку горсть золы — она нейтрализует аромат.

Бонус: усы — для новых кустиков

Не спешите выбрасывать усы клубники! Прикопайте их в отдельные горшочки, чтобы в будущем получить новые кустики бесплатно.

Следуя этим простым, но эффективным шагам, вы сможете вырастить клубнику, которая не только будет радовать вас сочными ягодами, но и превратит ваш дачный участок в настоящее чудо.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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