Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Прохор Шаляпин впервые рассказал о биологическом ребёнке: я продолжился
Костюмы, которые шепчут о свободе: на этом балу мода идёт в бой
Круиз, климат и мультимедиа: чем удивит Lada Granta 2025 года
Пицца без духовки: этот рецепт спасает, когда срочно нужно вкусно
Питомцы разрывают грядки? Используйте этот проверенный метод защиты
Вода как оружие: Пакистан опасается диверсий со стороны Индии
Пять признаков, что вашу машину уже пора продавать — и дело не только в возрасте
Выглядит как мультяшка, живёт как воин: из-за чего фенека нельзя приручить
Традиционный автопробег Дорогами памяти: 500 человек почтили подвиг героев к 80-летию Победы

Как собирать березовый сок и не навредить дереву: 5 важных правил

2:29
Садоводство

Березовый сок — это не просто вкусный напиток, но и уникальный дар природы. Однако, несмотря на его полезные свойства, сбор сока требует внимательности, чтобы не нанести вреда дереву. Вопросы экологии и правильного подхода к сбору сока обсуждаются уже десятилетиями, и сегодня мы разберемся, как делать это правильно.

Берёза повислая KR 04
Фото: commons.wikimedia.org by Лобачев Владимир, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Берёза повислая KR 04

Когда лучше собирать березовый сок

Оптимальное время для сбора — ранняя весна, когда движение сока особенно активно. Это время до появления первых листьев, пока дерево не начинает тратить ресурсы на рост побегов. Если не успеть до этого момента, дерево может лишиться важного питательного вещества, что ослабит его.

Как правильно собрать сок

Чтобы не нарушить естественные процессы восстановления растения, важно соблюдать несколько правил:

  1. Выбор дерева: собирать сок нужно только с взрослых берез, ствол которых имеет толщину от 20 см. Молодые деревья не могут компенсировать потерю влаги, поэтому их лучше оставить для роста.

  2. Правильное отверстие: для забора сока делается небольшое отверстие диаметром до 1 см на высоте 30-50 см от земли. Глубина отверстия не должна превышать 3 см, чтобы не повредить внутренние слои древесины.

  3. Обработка ранки: после завершения сбора отверстие следует обработать. Для этого используют воск, садовый вар или мох, чтобы предотвратить попадание бактерий и помочь дереву быстро восстановиться.

Сколько сока можно собрать

Обычно одно дерево может отдать до 2-3 литров сока в сутки без ущерба для здоровья. Но важно не превышать эту норму, иначе береза станет уязвимой для вредителей и болезней. Глубокие надрезы и многочисленные отверстия могут привести к загниванию древесины и даже гибели дерева.

Как сохранить здоровье березы

При правильном подходе дерево продолжает расти и через год не останется следов от сбора сока. Главное — выбирать другие места для забора сока, чтобы не перегружать одно и то же дерево.

Березовый сок — это натуральный и полезный продукт, но только если его собирать с умом. Экологичный и внимательный подход к сбору гарантирует, что береза продолжит радовать нас своим соком и здоровьем в будущем.

Уточнения

Берёзовый сок — жидкость, вытекающая из перерезанных и надломленных стволов и ветвей берёзы под действием корневого давления; широко использовался в качестве напитка в СССР в середине XX века, содержит витамин B6.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Дочь Муцениеце обрела папу: как Пётр Дранга стал идеальным отчимом
Российский шоу-бизнес
Дочь Муцениеце обрела папу: как Пётр Дранга стал идеальным отчимом Аудио 
Посадил между картошкой — и собрал в два раза больше: схема работает каждый год
Садоводство, цветоводство
Посадил между картошкой — и собрал в два раза больше: схема работает каждый год Аудио 
Популярное
7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере

Узнайте, какие 5 вещей способны испортить даже самый дорогой интерьер. Вместо высокого вкуса они создадут атмосферу безвкусицы!

7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере
Разочарование на колесах: 5 китайских автомобилей, которые лучше не покупать
Разочарование на колесах: 5 китайских автомобилей, которые лучше не покупать
Я была в аду: Лера Кудрявцева призналась, через что ей пришлось пройти ради Сергея Лазарева
Solaris возвращается — но ценник такой, что даже даже Vesta почувствовала себя бюджетной иномаркой
Военные конфликты, где засветилось советское оружие Дмитрий Плотников В новом спектакле Театра на Трубной с Ингой Оболдиной приоткрывают тайны закулисных интриг Анжела Якубовская Дезинтеграционные процессы в Канаде усиливаются, провинция Альберта — следующая Любовь Степушова
Антон Беляев готов покинуть Голос: эмоциональная цена стала слишком высокой
Посадил между картошкой — и собрал в два раза больше: схема работает каждый год
Почему всегда нужно фотографировать ванную комнату перед выходом из дома — ответ удивит
Почему всегда нужно фотографировать ванную комнату перед выходом из дома — ответ удивит
Последние материалы
Прохор Шаляпин впервые рассказал о биологическом ребёнке: я продолжился
Костюмы, которые шепчут о свободе: на этом балу мода идёт в бой
Круиз, климат и мультимедиа: чем удивит Lada Granta 2025 года
Пицца без духовки: этот рецепт спасает, когда срочно нужно вкусно
Питомцы разрывают грядки? Используйте этот проверенный метод защиты
Как собирать березовый сок и не навредить дереву: 5 важных правил
Вода как оружие: Пакистан опасается диверсий со стороны Индии
Пять признаков, что вашу машину уже пора продавать — и дело не только в возрасте
Выглядит как мультяшка, живёт как воин: из-за чего фенека нельзя приручить
Традиционный автопробег Дорогами памяти: 500 человек почтили подвиг героев к 80-летию Победы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.