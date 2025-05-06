Этот напиток спасает не только настроение — ваши розы скажут спасибо

Обычная водка — неожиданное, но эффективное средство против тли, муравьёв и грибковых болезней. Причём действует не хуже химикатов, но при этом экологично и безопасно.
Если ваши розы только начинают просыпаться после зимы, самое время помочь им набраться сил и защититься от вредителей. И вот чем вам поможет спиртосодержащий спрей.
Секрет — в её составе. Этанол (не менее 40%) обладает антисептическими и отпугивающими свойствами. Он разрушает клеточные оболочки вредных микроорганизмов, отпугивает тлю резким запахом и даже стимулирует фотосинтез.
А ещё при правильном применении водка не вредит растениям — наоборот, помогает восстановиться после холодов и даже стимулирует цветение.
Простой и действенный рецепт:
Смешайте, перелейте в распылитель и опрыскивайте кусты утром или вечером, уделяя особое внимание нижней стороне листьев. Повторяйте каждые 7-10 дней по мере необходимости.
Можно и нужно, если розы выглядят уставшими после зимы. Вот рецепт укрепляющего раствора:
Поливайте кусты раз в две недели, по 3-4 литра под корень. Этот раствор не только освежит корневую систему, но и обеззаразит почву.
Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.
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