Этот напиток спасает не только настроение — ваши розы скажут спасибо

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1:44
Садоводство

Обычная водка — неожиданное, но эффективное средство против тли, муравьёв и грибковых болезней. Причём действует не хуже химикатов, но при этом экологично и безопасно.

Роза
Фото: pixnio.com by Brian Lopez, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Роза

Если ваши розы только начинают просыпаться после зимы, самое время помочь им набраться сил и защититься от вредителей. И вот чем вам поможет спиртосодержащий спрей.

Чем полезна водка для роз

Секрет — в её составе. Этанол (не менее 40%) обладает антисептическими и отпугивающими свойствами. Он разрушает клеточные оболочки вредных микроорганизмов, отпугивает тлю резким запахом и даже стимулирует фотосинтез.

А ещё при правильном применении водка не вредит растениям — наоборот, помогает восстановиться после холодов и даже стимулирует цветение.

Как сделать водочный спрей против вредителей

Простой и действенный рецепт:

  • 1 литр воды комнатной температуры
  • 100 г чистой водки (без добавок и ароматизаторов)
  • 20 г натёртого хозяйственного мыла или пару капель средства для посуды

Смешайте, перелейте в распылитель и опрыскивайте кусты утром или вечером, уделяя особое внимание нижней стороне листьев. Повторяйте каждые 7-10 дней по мере необходимости.

А можно поливать

Можно и нужно, если розы выглядят уставшими после зимы. Вот рецепт укрепляющего раствора:

  • 2 стакана водки
  • 10 литров отстоявшейся (лучше дождевой) воды

Поливайте кусты раз в две недели, по 3-4 литра под корень. Этот раствор не только освежит корневую систему, но и обеззаразит почву.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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