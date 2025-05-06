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Не топор и не бензопила: метод, с которым дерево уходит тихо и навсегда

1:29
Садоводство

Иногда дерево становится обузой. Перестало плодоносить, затеняет участок, корнями лезет в грядки — а убрать его не так-то просто. Но бывалые дачники знают способ, который срабатывает без пил и тракторов. Главное — соль.

Цветущий сад
Фото: Designed by Freepik by bearfotos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Цветущий сад

Да-да, обычная поваренная. Но не всё так просто.

Что делает соль с деревом

Соль проникает в корни и блокирует способность дерева питаться. Растение слабеет, начинает чахнуть и со временем погибает. Метод без шума и пыли, но с эффектом, который трудно обратить.

Важно понимать: почва после такой процедуры становится практически мёртвой. Её восстановление займёт годы. Так что на этом месте ближайшие сезоны ничего толкового не вырастет.

Как использовать соль правильно

Есть несколько вариантов:

  • Раскопать корни, засыпать соль и засыпать всё обратно, обильно полив водой.

  • Смешать соль с водой в пропорции 1:1 и вылить под ствол.

  • Просто рассыпать соль вокруг дерева и ждать дождя (или полить вручную).

Для взрослого дерева потребуется около 2 кг соли. Можно провести всё это незаметно даже для соседей — не зря говорят, что об этом способе никто особо не рассказывает.

Метод работает, но обращаться с ним стоит как с оружием: точечно, осторожно и только тогда, когда других вариантов уже нет.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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