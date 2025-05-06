Он был полон надежд, но ушёл в стрелу: лук снова подвёл, но виноват не он

Иногда вместо сочных луковиц — цветочные стрелки. Лук решил, что пора давать семена, а не кормить грядку. Если он выращивается на перо — беды нет. Но если ждали крупные головки, а получили "стрелкующуюся армию" — это уже проблема.
Почему так происходит и как не остаться без лука?
Когда лук выпускает стрелку, все силы уходят не в луковицу, а в цветок. Как итог — урожай слабый, головки мелкие и рыхлые.
Чаще всего это происходит с крупными луковицами. Опытные дачники рекомендуют сажать севок размером не более 3 см. Он и приживается лучше, и в стрелку идёт реже.
Но настоящая причина — в неправильном хранении посадочного материала. Если лук зимовал в прохладе, то весенний прогрев уже не спасёт. Он «запрограммирован» на цветение.
Есть хитрости, которые помогают:
Замочить лук в солевом растворе:
30 г соли на 1 литр воды, держать 3–4 часа. Это ускоряет рост, защищает от болезней и частично снижает риск стрелкования.
Прогреть севок:
Сначала — 10–14 дней при +20 °C, потом — 1–2 недели при +40 °C. Это помогает «перепрошить» его на нормальное развитие.
Выбирать здоровый севок:
Он должен быть плотным, без признаков гнили и с блестящей шелухой.
Если всё сделать правильно — стрелок будет меньше, а луковиц больше. А это уже повод для гордости и запаса на зиму.
Лук (лат Allium, «чеснок») — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Allioideae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).
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