Он был полон надежд, но ушёл в стрелу: лук снова подвёл, но виноват не он

Иногда вместо сочных луковиц — цветочные стрелки. Лук решил, что пора давать семена, а не кормить грядку. Если он выращивается на перо — беды нет. Но если ждали крупные головки, а получили "стрелкующуюся армию" — это уже проблема.

Фото: Designed by Freepik by grmarc, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Красный лук

Почему так происходит и как не остаться без лука?

В чём подвох

Когда лук выпускает стрелку, все силы уходят не в луковицу, а в цветок. Как итог — урожай слабый, головки мелкие и рыхлые.

Чаще всего это происходит с крупными луковицами. Опытные дачники рекомендуют сажать севок размером не более 3 см. Он и приживается лучше, и в стрелку идёт реже.

Но настоящая причина — в неправильном хранении посадочного материала. Если лук зимовал в прохладе, то весенний прогрев уже не спасёт. Он «запрограммирован» на цветение.

Что делать до посадки

Есть хитрости, которые помогают:

Замочить лук в солевом растворе:

30 г соли на 1 литр воды, держать 3–4 часа. Это ускоряет рост, защищает от болезней и частично снижает риск стрелкования.

Прогреть севок:

Сначала — 10–14 дней при +20 °C, потом — 1–2 недели при +40 °C. Это помогает «перепрошить» его на нормальное развитие.

Выбирать здоровый севок:

Он должен быть плотным, без признаков гнили и с блестящей шелухой.

Если всё сделать правильно — стрелок будет меньше, а луковиц больше. А это уже повод для гордости и запаса на зиму.

Уточнения

Лук (лат Allium, «чеснок») — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Allioideae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).

