Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нанеси — и улетай: ароматы, которые делают лицо счастливым
Каждый второй электромобиль — в Китае: кто доминирует в мире электрокаров
Каждую ночь — одно и то же: зачем кошка лезет именно на подушку
Неправильный секатор — и весь сад под угрозой: как обрезка губит деревья
Хищники съедают миллионы — проект по защите волков в США обернулся кошмаром для фермеров
Шепелев раскрыл детали скандального знакомства с Чеховой: был очень недоволен
Haval Raptor сменил гибрид на бензин — и прибавил характера
Жир, который лечит: ешьте его каждый день — и воспаление исчезает
Пока мясо маринуется полдня, сёмга уже на тарелке — и румяная, и сочная

Ягоды-то те же, а результат — как небо и земля: вот в какое время правильно собирать клубнику

1:39
Садоводство

Первые ягоды клубники — радость на грядке и на тарелке. Вкусные, ароматные, даже если ещё чуть-чуть белобокие. Но вот когда дело доходит до консервации или заморозки, время сбора начинает играть ключевую роль.

Клубника
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Клубника

Именно от времени суток зависит, будет ли клубника сахарной или с кислинкой, сочной или "ватной", сладкой или… просто красной.

Что происходит с ягодами днём и ночью

Клубника не стоит на месте — она живёт своей жизнью. Ночью ягоды набирают массу, то есть растут. А вот днём идёт процесс созревания: сахара, вкус, аромат — всё накапливается под солнцем.

Поэтому клубника, собранная после обеда или ближе к вечеру, обычно намного слаще. Такие ягоды — идеально есть свежими, делать десерты, варить варенье или замораживать тёртыми. Но есть нюанс: долго не хранятся, особенно в жару.

А что с утренней клубникой

Ягоды, сорванные утром, до наступления жары, живут дольше. Главное — не рвать их до того, как сойдёт роса: влажная клубника быстро портится. Если всё сделать правильно, урожай спокойно полежит пару дней — можно не спешить с переработкой.

И ещё один бонус — пока вредители ещё спят, а птицы не начали охоту на урожай, утро становится самым безопасным временем сбора.

Ночная смена? Это уже подозрительно

А вот ночной сбор — дело тёмное. Обычно им занимаются те, у кого сад… чужой. Так что если кто-то собирает ягоды в темноте — это явно не ради вкуса.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Единственный в Германии: Россия наметила цель в ответ на пуск ракет Taurus
Правда ТВ
Единственный в Германии: Россия наметила цель в ответ на пуск ракет Taurus Аудио 
Возрождение древнего вида: уникальные рыбы, возвращаются в водоемы
Домашние животные
Возрождение древнего вида: уникальные рыбы, возвращаются в водоемы Аудио 
Почему простое средство с йодом становится спасательным кругом для томатов
Овощи
Почему простое средство с йодом становится спасательным кругом для томатов Аудио 
Популярное
Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже

Есть машины, которые не спасают ни скидки, ни бонусы — их просто никто не хочет брать. Вот 5 моделей, ставших кошмаром для продавцов.

Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже
Покупатели в ярости, дилеры в убытке: россияне массово возвращают китайские автомобили
Покупатели в ярости, дилеры в убытке: россияне массово возвращают китайские автомобили
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами
Пиво утром — штраф днём: сколько выветривается запах алкоголя и как не лишиться прав
Украина на грани катастрофы: экс-аналитик ЦРУ озвучил пугающие прогнозы на лето Дмитрий Плотников Юрист Исполинов назвал причины отказа РФ от участия в китайском проекте новой Гааги Любовь Степушова Кошки раскрывают свою тайну: как они распознают вас по запаху Игорь Буккер
На обратной стороне Луны заметили башню высотой 6 км — и вряд ли природного происхождения
Скелет длиной 36 метров нашли в пустыне — и он не принадлежит ни одному известному динозавру
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Последние материалы
Нанеси — и улетай: ароматы, которые делают лицо счастливым
Каждый второй электромобиль — в Китае: кто доминирует в мире электрокаров
Каждую ночь — одно и то же: зачем кошка лезет именно на подушку
Неправильный секатор — и весь сад под угрозой: как обрезка губит деревья
Хищники съедают миллионы — проект по защите волков в США обернулся кошмаром для фермеров
Шепелев раскрыл детали скандального знакомства с Чеховой: был очень недоволен
Haval Raptor сменил гибрид на бензин — и прибавил характера
Жир, который лечит: ешьте его каждый день — и воспаление исчезает
Пока мясо маринуется полдня, сёмга уже на тарелке — и румяная, и сочная
Без опыта, но с амбициями: новички штурмуют Эверест и создают смертельно опасные пробки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.