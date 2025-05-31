Ягоды-то те же, а результат — как небо и земля: вот в какое время правильно собирать клубнику

1:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Первые ягоды клубники — радость на грядке и на тарелке. Вкусные, ароматные, даже если ещё чуть-чуть белобокие. Но вот когда дело доходит до консервации или заморозки, время сбора начинает играть ключевую роль.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Клубника

Именно от времени суток зависит, будет ли клубника сахарной или с кислинкой, сочной или "ватной", сладкой или… просто красной.

Что происходит с ягодами днём и ночью

Клубника не стоит на месте — она живёт своей жизнью. Ночью ягоды набирают массу, то есть растут. А вот днём идёт процесс созревания: сахара, вкус, аромат — всё накапливается под солнцем.

Поэтому клубника, собранная после обеда или ближе к вечеру, обычно намного слаще. Такие ягоды — идеально есть свежими, делать десерты, варить варенье или замораживать тёртыми. Но есть нюанс: долго не хранятся, особенно в жару.

А что с утренней клубникой

Ягоды, сорванные утром, до наступления жары, живут дольше. Главное — не рвать их до того, как сойдёт роса: влажная клубника быстро портится. Если всё сделать правильно, урожай спокойно полежит пару дней — можно не спешить с переработкой.

И ещё один бонус — пока вредители ещё спят, а птицы не начали охоту на урожай, утро становится самым безопасным временем сбора.

Ночная смена? Это уже подозрительно

А вот ночной сбор — дело тёмное. Обычно им занимаются те, у кого сад… чужой. Так что если кто-то собирает ягоды в темноте — это явно не ради вкуса.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

