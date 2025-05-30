Целый сезон мучений, а на выходе — горсть ягод? Возможно, смородина просто страдает

Куст вроде стоит, но ягод почти нет, ветки тонкие, побеги зимой обмерзают, а листья в дырах от вредителей. Знакомо? Виноват, скорее всего, не климат и даже не жук, а обычный голод.
Смородина — не капризная, но и не волшебная. Без правильного питания ей не хватит сил ни на рост, ни на защиту от болезней, ни тем более на урожай.
Сразу после посадки смородина активно вытягивает питательные вещества из почвы. Если не помочь — запасы быстро заканчиваются, и куст начинает страдать молча, без жалоб, но с унылым результатом.
Решение — простое и проверенное: регулярная подкормка.
Первая подкормка — весной, как только воздух прогреется до +10 °C, а почки набухнут.
Используется карбамид — 50 г на 10 литров воды. Лить под корень, не задевая листья и ветки.
Вторая подкормка — перед цветением. Подойдёт комплексное удобрение с акцентом на калий, азот и фосфор. Это питание поможет кусту набрать силу и подготовиться к завязи ягод.
Пропустите один из этапов — и куст может не справиться. А при правильном подходе — радует урожаем, будто с картинки.
Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.
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