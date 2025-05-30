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Целый сезон мучений, а на выходе — горсть ягод? Возможно, смородина просто страдает

1:23
Садоводство

Куст вроде стоит, но ягод почти нет, ветки тонкие, побеги зимой обмерзают, а листья в дырах от вредителей. Знакомо? Виноват, скорее всего, не климат и даже не жук, а обычный голод.

Смородина
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Смородина

Смородина — не капризная, но и не волшебная. Без правильного питания ей не хватит сил ни на рост, ни на защиту от болезней, ни тем более на урожай.

Ест много, а возвращает щедро

Сразу после посадки смородина активно вытягивает питательные вещества из почвы. Если не помочь — запасы быстро заканчиваются, и куст начинает страдать молча, без жалоб, но с унылым результатом.

Решение — простое и проверенное: регулярная подкормка.

Когда и чем кормить

  • Первая подкормка — весной, как только воздух прогреется до +10 °C, а почки набухнут.
    Используется карбамид — 50 г на 10 литров воды. Лить под корень, не задевая листья и ветки.

  • Вторая подкормка — перед цветением. Подойдёт комплексное удобрение с акцентом на калий, азот и фосфор. Это питание поможет кусту набрать силу и подготовиться к завязи ягод.

Пропустите один из этапов — и куст может не справиться. А при правильном подходе — радует урожаем, будто с картинки.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.
 

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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