Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
К чему привели секретные поставки оружия на Украину? Директор одной из компаний стал самым богатым человеком Восточной Европы
Орбакайте показала, как весело отметила свой день рождения в Таллине
Заболевания исчезают до диагноза — в России нашли способ опередить болезнь на годы вперёд
ТОП-6 автомобилей с пробегом в мае
Tank получит дизельный V6 — и это меняет правила игры для тяжёлых внедорожников
Это место в Боснии поражает красотой — и вы о нём почти ничего не знаете
Эти модели сумок остались в прошлом — но продолжают портить настоящие луки
Тайны, которые продолжают пугать и вдохновлять: 5 самых загадочных историй мира
Похудеть навсегда: 40 действенных советов для долгосрочного результата

Посадили как обычно — а выросло в два раза больше: в чём подвох картофельного чуда

Садоводство

Картофель — как второй хлеб: без него ни суп, ни жаркое, ни деревенский обед. Поэтому каждый уважающий себя дачник отводит под него хотя бы кусочек огорода. А некоторые — и целое поле.

Картофель
Фото: flickr.com by Paul Asman and Jill Lenoble, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Картофель

Но не площадь решает. Даже с пары грядок можно собрать отличный урожай. Главное — знать несколько проверенных хитростей, которыми делятся опытные огородники.

1. Меняем место — спасаем урожай

Картофель не выносит однообразия. Сажать его из года в год на одном и том же месте — верный путь к болезням, вредителям и грустным мелким клубням. Лучшее решение — севооборот. Запишите, где и что росло — и меняйте местами.

2. Не спешим с посадкой

Весна может обмануть: день солнце, ночь — заморозки. Лучше не рисковать и дождаться стабильного тепла и прогретой почвы. Картошка не любит холодных сюрпризов.

3. Правильное питание

Свежий навоз — табу. Только перепревшее удобрение! Зола — отличный источник калия, но в умеренных дозах. Идеальная почва для картофеля — с лёгкой кислинкой, не переусердствуйте.

4. Семена — это важно

Секрет урожая кроется в деталях. Например, в том, какой картофель вы отложили на семена. Умные дачники помечают летом кусты, где клубни были крупные и крепкие — и берут посадочный материал только оттуда.

5. Пробуждение перед посадкой

Хранить посадочный картофель в холоде до последнего — ошибка. За 1,5-2 месяца до посадки его нужно достать из погреба и прогреть. Тогда он "просыпается" и бодро идёт в рост, как только попадёт в тёплую землю.

Следование этим пяти простым правилам — и урожай радует, как в добрые советские времена, когда мешки с картошкой еле в багажник влезали.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Июньская хитрость для пионов: как всего один раз сделать их цветение роскошным и насыщенным
Цветы и растения
Июньская хитрость для пионов: как всего один раз сделать их цветение роскошным и насыщенным Аудио 
Закопали вход и ушли под землю: древний народ не захотел жить с людьми
Наука и техника
Закопали вход и ушли под землю: древний народ не захотел жить с людьми Аудио 
Роскошь, в которой нет смысла: что в машине бесполезно, но стоит дорого
Авто
Роскошь, в которой нет смысла: что в машине бесполезно, но стоит дорого Аудио 
Популярное
Черный, мы с тобой прощаемся: новый цвет, который захватит моду 2025 года

Черный больше не в моде. Один неожиданный оттенок занял его место и уже диктует правила на подиумах и в гардеробах — вы точно не ожидали такого.

Черный, мы с тобой прощаемся: новый цвет, который захватит моду 2025 года
Закопали вход и ушли под землю: древний народ не захотел жить с людьми
Закопали вход и ушли под землю: древний народ не захотел жить с людьми
Кнопка, которая заливает больше топлива за те же деньги: ищите её на колонке
Раскол Земли: под Африкой обнаружен гигантский плюм — и это меняет всё
Это не моя война: Трамп вышел из игры — и Украина осталась одна Дмитрий Плотников Зеленский срочно покинул Германию, ожидая указаний Трампа по меморандуму Любовь Степушова Куда переехать в 2025 году: новая миграционная карта России Олег Володин
Как избавиться от луковой мухи раз и навсегда — экологичные методы о которых вы еще не слышали
Даже современные технологии не смогли бы создать это — а оно пролежало в земле миллионы лет
Скромные, но крепкие: эти машины не разочаруют через 10 лет
Скромные, но крепкие: эти машины не разочаруют через 10 лет
Последние материалы
Tank получит дизельный V6 — и это меняет правила игры для тяжёлых внедорожников
Это место в Боснии поражает красотой — и вы о нём почти ничего не знаете
Эти модели сумок остались в прошлом — но продолжают портить настоящие луки
Тайны, которые продолжают пугать и вдохновлять: 5 самых загадочных историй мира
Похудеть навсегда: 40 действенных советов для долгосрочного результата
Они всегда на колёсах. Даже когда дорога — это смерть
Как сделать вдвое больше, не устав вдвое сильнее — мелочи, которые решают всё
Кислинка в каждом кусочке: вареники, которые освежают лучше лимонада
Lada держали в тени: в АвтоВАЗе раскрыли, что мешало развиваться
Не просто тренд: это масло на 40% полезнее льняного — удивительные факты внутри
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.