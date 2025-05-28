На вкус как пенопласт, выглядит как морковь: одна ошибка — и урожай можно выкинуть

1:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Морковь — один из тех овощей, без которых не обходится ни одна кухня. Полезная, вкусная и неприхотливая. Неудивительно, что дачники стараются выращивать её сами — хочется ведь, чтобы и для салатов, и для пирогов, и просто на закуску была своя, натуральная.

Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Свежая морковь

Но вот беда: одни вытаскивают из земли ровные и сочные корнеплоды, а у других — тонкие, кривые и вечно в трещинах. Почему так?

Морковь не терпит плохих предшественников

Главное — не сажать её туда, где попало. Севооборот никто не отменял. Морковь особенно чувствительна к тому, что росло на грядке раньше.

Хорошие предшественники:

Бобовые (фасоль, горох)

Капуста

Тыква

После них почва насыщена нужными веществами, и морковь растёт крупной и ровной.

Плохие предшественники:

Картофель

Сельдерей

Свёкла

Петрушка (особенно корневая)

После этих культур почва истощена и может содержать болезнетворные микробы, вредные для моркови. Если уж так вышло — дайте земле отдохнуть, засеяв сидератами.

Удобрения — с умом

Морковь не любит азот. Он даёт пышную ботву, а корнеплоды получаются мелкие и водянистые. Лучше делать упор на калий и фосфор, а поливать — умеренно, но регулярно.

Соблюдение простых правил и грамотный севооборот — вот секрет настоящей морковной удачи.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

