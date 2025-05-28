На вкус как пенопласт, выглядит как морковь: одна ошибка — и урожай можно выкинуть

Морковь — один из тех овощей, без которых не обходится ни одна кухня. Полезная, вкусная и неприхотливая. Неудивительно, что дачники стараются выращивать её сами — хочется ведь, чтобы и для салатов, и для пирогов, и просто на закуску была своя, натуральная.
Но вот беда: одни вытаскивают из земли ровные и сочные корнеплоды, а у других — тонкие, кривые и вечно в трещинах. Почему так?
Главное — не сажать её туда, где попало. Севооборот никто не отменял. Морковь особенно чувствительна к тому, что росло на грядке раньше.
Хорошие предшественники:
Бобовые (фасоль, горох)
Капуста
Тыква
После них почва насыщена нужными веществами, и морковь растёт крупной и ровной.
Плохие предшественники:
Картофель
Сельдерей
Свёкла
Петрушка (особенно корневая)
После этих культур почва истощена и может содержать болезнетворные микробы, вредные для моркови. Если уж так вышло — дайте земле отдохнуть, засеяв сидератами.
Морковь не любит азот. Он даёт пышную ботву, а корнеплоды получаются мелкие и водянистые. Лучше делать упор на калий и фосфор, а поливать — умеренно, но регулярно.
Соблюдение простых правил и грамотный севооборот — вот секрет настоящей морковной удачи.
Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.
Оконные кондиционеры возвращаются в моду! Узнайте, почему они более удобные и экономичные, чем сплит-системы. Экономьте деньги и силы.