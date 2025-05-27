Не растение, а индикатор плодородия: где оно появилось, там урожай прёт как на дрожжах

1:18 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Обычно при виде крапивы на грядках рука сразу тянется за перчатками: жжётся, мешает, растёт, где не просят. Но бывалые дачники уже не бросаются на неё с граблями — наоборот, радуются.

Фото: commons.wikimedia.org by Dinkum, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Крапива

Почему? Потому что крапива — это не сорняк, а знак. Причём очень обнадёживающий.

Сигнал, что почва — как надо

Крапива не появляется просто так. Она любит питательные, насыщенные грунты с идеальной консистенцией. Так что если она "высунулась" — это намёк: земля у вас отменная, и урожай будет щедрым.

Природный телохранитель для томатов

Крапива не только показывает, что с почвой всё отлично, но и может защитить посадки. Особенно хорошо она "дружит" с помидорами. Благодаря соседству с крапивой, томаты меньше подвержены фитофторозу.

А если мешает — в удобрение

Не хотите оставлять крапиву на грядке? Не беда — ей найдётся другое применение. Просто залейте зелёную массу водой, дайте настояться, и получится отличная подкормка. Такой "чай" зарядит растения энергией, и они начнут расти куда быстрее.

В общем, крапива — не враг, а союзник. Главное — правильно с ней обращаться.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

