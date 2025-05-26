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Сосед ведёт себя подозрительно: что-то закопал под деревом, а потом собирает такие яблоки, что очередь выстраивается

1:08
Садоводство

Иногда самые простые вещи дают неожиданный результат. Вот, к примеру, почему у бывалых садоводов под яблонями зарыты... консервные банки.

Яблоня
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яблоня

На первый взгляд — полный абсурд. Но если присмотреться, идея гениальна своей простотой.

Железо, и никаких затрат

Яблони остро нуждаются в железе. Без него — ни роста, ни сочных плодов. Обычно для подкормки используют препараты. Но зачем тратиться, если всё нужное уже есть под рукой?

Старые консервные банки — идеальный бесплатный источник железа. Закопанные на глубину штыка лопаты, они начинают постепенно «кормить» дерево этим важным микроэлементом.

Итог — урожай, как на картинке

Растение получает всё необходимое, развивается мощнее, цветёт охотнее, а плодов становится больше. Яблоки радуют не только количеством, но и вкусом — сладкие, сочные, как с выставки.

Так что не спешите выбрасывать железные баночки после ужина. Они ещё поработают — и не где-нибудь, а в яблоневом саду.

Уточнения

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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