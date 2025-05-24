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Обиженная вишня: чем вы сами лишаете себя ягод и даже не подозревают об этом

1:58
Садоводство

Иногда кажется, что с вишней всё в порядке: цветёт красиво, зелёная и бодрая. А плодов — ноль. Что пошло не так? Причин может быть несколько, и каждая из них способна испортить весь сезон.

Тарелка вишни
Фото: Freepik by frimufilms
Тарелка вишни

Не рановато ли

Прежде всего — терпение. Молодые деревья, даже если выглядят взрослыми, начинают плодоносить только через 3-5 лет. Если вишня моложе, волноваться пока рано.

Морозный удар по урожаю

Главный враг вишни — весенний мороз. Даже -1 °C в момент цветения способен уничтожить весь будущий урожай. Причём цветы могут остаться красивыми, но внутри — "тишина". Если пестик стал тёмно-коричневым или чёрным — мороз постарался.

Что делать:

  • Накрывать дерево на ночь (подойдут даже старые простыни).

  • Выбирать для посадки участки ближе к дому или на небольшом возвышении.

Уход, который мешает

Парадокс, но сами садоводы часто виноваты в "молчании" дерева. Как?

  • Избыточный полив или слишком частый. Лучше реже, но глубоко.

  • Азот в удобрениях. Он стимулирует рост листьев, а не плодов.

  • Много сорняков и травы. Они "воруют" питание у дерева.

  • Обрезка не по правилам. Слишком много вертикальных побегов — меньше плодов.

Кто опыляет

Даже если дерево цветёт обильно, без правильного опыления урожая не будет. Вишне нужен партнёр — другой сорт поблизости (до 30 м) и пчёлы. Без этого всё будет зря.

Без внимания — без урожая

Вишня требует баланса: умеренной заботы и правильных условий. Иначе даже взрослое, здоровое дерево просто не будет плодоносить. Здоровая почва, защита от холода, контроль за поливом, наличие опылителя — всё это складывается в рецепт урожая.

Уточнения

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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