Огород, который не надо копать: деревенские давно не мучаются — и земля у них лучше, чем у всех

Перекапывать огород каждый год — дело привычное. Считается, что без этого никак: земля станет бедной, закисленной, полной вредителей и сорняков. Но что, если сказать, что копать вовсе не обязательно?
Дачники в деревнях давно нашли способ обойтись без лопаты и спины, уставшей к середине мая. И этот способ не просто работает — он делает почву лучше, чем после классической перекопки.
Секрет кроется в сидератах — растениях, которые высаживают, чтобы улучшить структуру почвы и её состав. Они:
рыхлят землю своими корнями;
насыщают её минералами и органикой;
вытесняют сорняки;
уменьшают популяцию вредителей.
Причём всё это происходит без усилий: просто сеешь — и смотришь, как растения делают твою работу.
Вот на кого стоит ставить:
Мини-трактор с цветами вместо колёс. Она сама рыхлит почву, подавляет сорняки и делает участок готовым к посадке любых овощей. Ухода почти не требует, а выглядит симпатично.
Если почва истощена, а вредители обнаглели — гречиха приходит на помощь. Её корни добывают полезные минералы из глубины, а верхняя часть растения буквально "чистит" участок.
Использование сидератов — это не только про урожай, но и про экономию времени, сил и даже здоровья. Лопату можно отложить в сторонку: природа всё сделает сама, если ей немного помочь.
По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.
Австрийская телекомпания ORF дистанцировалась от заявлений певца JJ, победившего на Евровидении-2025, после его критики участия Израиля в конкурсе.