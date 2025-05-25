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Огород, который не надо копать: деревенские давно не мучаются — и земля у них лучше, чем у всех

1:39
Садоводство

Перекапывать огород каждый год — дело привычное. Считается, что без этого никак: земля станет бедной, закисленной, полной вредителей и сорняков. Но что, если сказать, что копать вовсе не обязательно?

Лопата
Фото: Designed by Freepik by nuraghies, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лопата

Дачники в деревнях давно нашли способ обойтись без лопаты и спины, уставшей к середине мая. И этот способ не просто работает — он делает почву лучше, чем после классической перекопки.

Волшебство без перекопки: как это работает

Секрет кроется в сидератах — растениях, которые высаживают, чтобы улучшить структуру почвы и её состав. Они:

  • рыхлят землю своими корнями;

  • насыщают её минералами и органикой;

  • вытесняют сорняки;

  • уменьшают популяцию вредителей.

Причём всё это происходит без усилий: просто сеешь — и смотришь, как растения делают твою работу.

Два чемпиона среди сидератов

Вот на кого стоит ставить:

Фацелия

Мини-трактор с цветами вместо колёс. Она сама рыхлит почву, подавляет сорняки и делает участок готовым к посадке любых овощей. Ухода почти не требует, а выглядит симпатично.

Гречиха

Если почва истощена, а вредители обнаглели — гречиха приходит на помощь. Её корни добывают полезные минералы из глубины, а верхняя часть растения буквально "чистит" участок.

А перекопка — пусть отдыхает

Использование сидератов — это не только про урожай, но и про экономию времени, сил и даже здоровья. Лопату можно отложить в сторонку: природа всё сделает сама, если ей немного помочь.

Уточнения

По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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