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Штрафы за цветы на даче: эти растения запрещено сажать на участке

Садоводство

В Роскачестве напомнили, какие растения запрещено выращивать в саду. За них могут оштрафовать или даже посадить в тюрьму.

Садовод
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Садовод

В списке: банистериопсис каапи, гармала, голубой лотос, кокаиновый куст, кат, ипомея трехцветная, несколько видов мака, шалфей предсказателей, роза гавайская, мимоза хостилис.

Еще запрещено выращивание следующих грибов: панзолуса, гимнопилуса, коноцибе, псилоцибе.

Если же у вас на участке есть много запрещенных растений или грибов, вам грозит:

Штраф до 300 000 рублей;

Обязательные работы до 480 часов;

Ограничение или лишение свободы до 2 лет;

За особо крупный размер — лишение свободы на срок до 8 лет.

Уточнения

Автоно́мная некомме́рческая организа́ция «Росси́йская систе́ма ка́чества» (Роска́чество) — национальная система мониторинга качества, осуществляющая независимые исследования качества товаров, представленных на полках российских магазинов, и присваивающая лучшей российской продукции «Знак качества».

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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