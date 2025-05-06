Штрафы за цветы на даче: эти растения запрещено сажать на участке

В Роскачестве напомнили, какие растения запрещено выращивать в саду. За них могут оштрафовать или даже посадить в тюрьму.
В списке: банистериопсис каапи, гармала, голубой лотос, кокаиновый куст, кат, ипомея трехцветная, несколько видов мака, шалфей предсказателей, роза гавайская, мимоза хостилис.
Еще запрещено выращивание следующих грибов: панзолуса, гимнопилуса, коноцибе, псилоцибе.
Если же у вас на участке есть много запрещенных растений или грибов, вам грозит:
Штраф до 300 000 рублей;
Обязательные работы до 480 часов;
Ограничение или лишение свободы до 2 лет;
За особо крупный размер — лишение свободы на срок до 8 лет.
Автоно́мная некомме́рческая организа́ция «Росси́йская систе́ма ка́чества» (Роска́чество) — национальная система мониторинга качества, осуществляющая независимые исследования качества товаров, представленных на полках российских магазинов, и присваивающая лучшей российской продукции «Знак качества».
Фермер Мишель Дюпон из Оверни случайно нашёл золото стоимостью 4 миллиарда евро, но его радость омрачена законом и экологическими сложностями.