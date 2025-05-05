Как засыпка помогает выращивать картошку даже на бедной почве

Опытные садоводы поделились необычным, но эффективным способом ухода за картошкой, который поможет вам получить богатый и вкусный урожай. Этот малоизвестный метод станет настоящей находкой для огородников.
Наиболее распространенным способом ухода за картошкой является окучивание — подъем земли вокруг стеблей растений. Этот процесс способствует активному росту и стимулирует образование новых клубней. Именно этот метод чаще всего используют садоводы.
Однако существует альтернативный метод — засыпка.
При этом зелёные побеги картошки не поднимаются вверх, как при окучивании, а осторожно раскладываются по земле. Затем их необходимо засыпать слоем почвы, сена или скошенной травы, оставив только верхушки на поверхности.
В зависимости от роста кустов процесс повторяется, и растения постепенно покрываются новым слоем защитного материала.
Этот способ экономит время и одновременно обеспечивает богато урожай. Садоводы, которые попробовали эту методику на практике, утверждают, что засыпка подходит даже для участков с неблагоприятной почвой.
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