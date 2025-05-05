Как засыпка помогает выращивать картошку даже на бедной почве

1:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Опытные садоводы поделились необычным, но эффективным способом ухода за картошкой, который поможет вам получить богатый и вкусный урожай. Этот малоизвестный метод станет настоящей находкой для огородников.

Фото: Own work by Josep Renalias, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Картофель

Наиболее распространенным способом ухода за картошкой является окучивание — подъем земли вокруг стеблей растений. Этот процесс способствует активному росту и стимулирует образование новых клубней. Именно этот метод чаще всего используют садоводы.

Однако существует альтернативный метод — засыпка.

При этом зелёные побеги картошки не поднимаются вверх, как при окучивании, а осторожно раскладываются по земле. Затем их необходимо засыпать слоем почвы, сена или скошенной травы, оставив только верхушки на поверхности.

В зависимости от роста кустов процесс повторяется, и растения постепенно покрываются новым слоем защитного материала.

Этот способ экономит время и одновременно обеспечивает богато урожай. Садоводы, которые попробовали эту методику на практике, утверждают, что засыпка подходит даже для участков с неблагоприятной почвой.