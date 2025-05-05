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Как засыпка помогает выращивать картошку даже на бедной почве

1:13
Садоводство » Овощи

Опытные садоводы поделились необычным, но эффективным способом ухода за картошкой, который поможет вам получить богатый и вкусный урожай. Этот малоизвестный метод станет настоящей находкой для огородников.

Картофель
Фото: Own work by Josep Renalias, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Картофель

Наиболее распространенным способом ухода за картошкой является окучивание — подъем земли вокруг стеблей растений. Этот процесс способствует активному росту и стимулирует образование новых клубней. Именно этот метод чаще всего используют садоводы.

Однако существует альтернативный метод — засыпка.

При этом зелёные побеги картошки не поднимаются вверх, как при окучивании, а осторожно раскладываются по земле. Затем их необходимо засыпать слоем почвы, сена или скошенной травы, оставив только верхушки на поверхности.

В зависимости от роста кустов процесс повторяется, и растения постепенно покрываются новым слоем защитного материала.

Этот способ экономит время и одновременно обеспечивает богато урожай. Садоводы, которые попробовали эту методику на практике, утверждают, что засыпка подходит даже для участков с неблагоприятной почвой.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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