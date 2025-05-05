Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Маленький обогреватель с лапками: почему кошка в кровати — не каприз, а благо
5 отличных упражнений для упругих ягодиц: тренируйся дома не хуже, чем в спортзале
Тень с лапами: 5 причин, почему ваша собака не отпускает вас ни на минуту
Ещё 10 беспилотников ВСУ, летевших на Москву, уничтожили
Сантехники пользуются этим методом, но не рассказывают — засор в раковине исчезнет через секунду
Трамп открестился от образа Папы: он заявил, что не причастен к завирусившемуся в сети портрету
Странные правила есть не только в России: штрафуют за бензин, одежду и даже жесты
Ни подсчёта калорий, ни запретов — а вес уходит: как работает питание по часам
Как соль превращает обычный суп в шедевр: секреты правильного приготовления

Лучшее время для обрезки ореха: научитесь определять момент

2:25
Садоводство » Советы

Орех — величественное дерево, которое украшает наши сады на протяжении поколений и осенью радует нас своими вкусными грецкими орехами. Однако, чтобы оно хорошо развивалось и щедро плодоносило, иногда требуется обдуманная обрезка. Когда стоит заняться этой работой, чтобы минимально повредить дерево?

В то время как большинство плодовых деревьев благодарны за весеннюю обрезку, для ореха это неверный подход. В этот период он активно выделяет сок, что может ослабить растение, привести к плохому заживлению ран и даже к грибковым заболеваниям. Также не следует обрезать орех в период покоя, когда раны не заживают, а также поздним летом или осенью, когда у дерева не хватит времени на заживление до наступления зимы.

Когда обрезать орех? Правильное время определяется по росту
На время обрезки ореха не стоит ориентироваться на календарь, лучше следовать стадиям его роста. Наиболее подходящий момент наступает, когда зеленые побеги достигают длины 20-35 сантиметров. Это происходит в конце весны и начале лета, когда дерево меньше выделяет соков и раны заживают достаточно хорошо. Лучшее время для обрезки — теплый и солнечный день без дождя.

Обрезка орехов в зависимости от цели

Формирующая обрезка молодых деревьев

Для вновь посаженных орехов цель состоит в том, чтобы создать прочную и хорошо сформированную крону. Однолетний саженец укорачивают до высоты примерно 150 сантиметров и боковые ветви до 80 сантиметров. У двухлетних саженцев удаляют побеги, конкурирующие с главным стволом, и укорачивают слишком сильно растущие ветви.

Формирующая обрезка старых деревьев

У орехов, которые достигли хотя бы пятилетнего возраста, проводят формирующую обрезку для проветривания кроны и стимуляции образования плодовых почек. Ветви, растущие слишком вертикально, укорачиваются, чтобы поддержать их горизонтальный рост, также желательно удалять побеги, растущие близко к стволу.

Обработка срезов

Более крупные срезы необходимо обрабатывать прививочным воском, чтобы предотвратить инфекцию и высыхание.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Герметик не отвалится никогда: одна хитрость, о которой знают единицы
Недвижимость
Герметик не отвалится никогда: одна хитрость, о которой знают единицы Аудио 
Цвела на радость, а осталась без плодов: кого боится вишня весной больше всего
Садоводство, цветоводство
Цвела на радость, а осталась без плодов: кого боится вишня весной больше всего Аудио 
Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи
Еда и рецепты
Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи Аудио 
Популярное
Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим

Фермер Мишель Дюпон из Оверни случайно нашёл золото стоимостью 4 миллиарда евро, но его радость омрачена законом и экологическими сложностями.

Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
Пионы цвели плохо, а потом случилось чудо: а всего лишь надо добавить одну пригоршню под куст
Герметик не отвалится никогда: одна хитрость, о которой знают единицы
ВСУ предпринимают новую попытку вторгнуться в Курскую область. Цель — испортить России праздник Любовь Степушова Российская система просвещения плодит разгильдяев и потребителей Виктор Пахомов Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид
У него язык как гарпун, а молоко течёт сквозь кожу: этот зверь реально существует
Пока Искру только обещают, Гранта уже вышла в новом кузове и с сюрпризом
Проверены холодом, грязью и плохим бензином: самые надёжные моторы для России
Проверены холодом, грязью и плохим бензином: самые надёжные моторы для России
Последние материалы
Ещё 10 беспилотников ВСУ, летевших на Москву, уничтожили
Лучшее время для обрезки ореха: научитесь определять момент
Сантехники пользуются этим методом, но не рассказывают — засор в раковине исчезнет через секунду
Трамп открестился от образа Папы: он заявил, что не причастен к завирусившемуся в сети портрету
Странные правила есть не только в России: штрафуют за бензин, одежду и даже жесты
Ни подсчёта калорий, ни запретов — а вес уходит: как работает питание по часам
Как соль превращает обычный суп в шедевр: секреты правильного приготовления
Опасный вирус SuperCard X на смартфонах: как он крадёт ваши банковские данные через NFC
Кефир из Рязани: как предпочтения президента России запустили активные покупки кисломолочного напитка в магазинах
Курортный рай Эмералд-Айл: окружённый кристально чистыми водами стал магнитом для туристов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.