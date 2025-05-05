Лучшее время для обрезки ореха: научитесь определять момент

2:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Орех — величественное дерево, которое украшает наши сады на протяжении поколений и осенью радует нас своими вкусными грецкими орехами. Однако, чтобы оно хорошо развивалось и щедро плодоносило, иногда требуется обдуманная обрезка. Когда стоит заняться этой работой, чтобы минимально повредить дерево?

В то время как большинство плодовых деревьев благодарны за весеннюю обрезку, для ореха это неверный подход. В этот период он активно выделяет сок, что может ослабить растение, привести к плохому заживлению ран и даже к грибковым заболеваниям. Также не следует обрезать орех в период покоя, когда раны не заживают, а также поздним летом или осенью, когда у дерева не хватит времени на заживление до наступления зимы.

Когда обрезать орех? Правильное время определяется по росту

На время обрезки ореха не стоит ориентироваться на календарь, лучше следовать стадиям его роста. Наиболее подходящий момент наступает, когда зеленые побеги достигают длины 20-35 сантиметров. Это происходит в конце весны и начале лета, когда дерево меньше выделяет соков и раны заживают достаточно хорошо. Лучшее время для обрезки — теплый и солнечный день без дождя.

Обрезка орехов в зависимости от цели

Формирующая обрезка молодых деревьев

Для вновь посаженных орехов цель состоит в том, чтобы создать прочную и хорошо сформированную крону. Однолетний саженец укорачивают до высоты примерно 150 сантиметров и боковые ветви до 80 сантиметров. У двухлетних саженцев удаляют побеги, конкурирующие с главным стволом, и укорачивают слишком сильно растущие ветви.

Формирующая обрезка старых деревьев

У орехов, которые достигли хотя бы пятилетнего возраста, проводят формирующую обрезку для проветривания кроны и стимуляции образования плодовых почек. Ветви, растущие слишком вертикально, укорачиваются, чтобы поддержать их горизонтальный рост, также желательно удалять побеги, растущие близко к стволу.

Обработка срезов

Более крупные срезы необходимо обрабатывать прививочным воском, чтобы предотвратить инфекцию и высыхание.