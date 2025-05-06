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Необычное дерево для вашего сада: почему стоит вырастить мангировое

2:22
Садоводство » Деревья и кустарники

Манго — одна из самых популярных фруктов в мире, но далеко не все знают, что дерево, на котором оно растет, называется мангировое дерево, или Mangifera indica. Это не просто дерево, производящее экзотические плоды, оно обладает своей историей, вкусом и потенциалом для наших садов. Родом из южной Азии — в частности, из Индии и Бирмы — это тысячелетнее дерево сопровождает человечество уже более 4,000 лет и в настоящее время культивируется более чем в 100 странах с тропическим и субтропическим климатом. 

Дерево манго
Фото: Own work by हितेन्द्र के राम, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дерево манго

Мангировое дерево может достигать высоты до 30 метров и жить более ста лет. Его блестящие листья и густая зеленая крона делают его идеальным как для получения урожая, так и для создания тени в садах и на фермах. В течение года дерево может приносить сотни манго, которые созревают за период от 3 до 6 месяцев, в зависимости от климата и сорта.

Хотя традиционно мангировое дерево связано с тропическими регионами, оно начинает набирать популярность и в более умеренных климатических зонах, благодаря климатическим изменениям и новым агрономическим техникам. В Испании его уже успешно выращивают в таких местах, как Малага, Тропическая побережье Гранады или Канарские острова, где мягкий климат позволяет ему развиваться. Даже в городских садах можно высаживать мангировое дерево, при условии, что оно получает солнечный свет и защищено от сильных морозов.

Помимо своей ценности как фруктового дерева, мангировое дерево имеет глубокий символизм в индийской культуре, где оно олицетворяет плодородие и изобилие. Сегодня, являясь одним из самых распространенных деревьев на планете, мангировое дерево также активно участвует в проектах по устойчивому сельскому хозяйству и здоровому питанию.

Выращивание мангирового дерева у себя дома — это не только экологически чистая деятельность, но и познавательный и увлекательный процесс. Начав с семени манго, которое можно купить в магазине, вы можете вырастить свое собственное дерево. Для этого нужно лишь тепло, свет, вода и немного терпения.

Уточнения

Ма́нго — плоды растений рода Манго (Mangifera) семейства Анакардиевые (Сумаховые).

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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