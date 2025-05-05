Где и когда увидеть сакуру в Челябинске? Все подробности здесь

0:43 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

В Челябинске наступила теплая погода, и в городском саду имени Пушкина зацвела сакура, сообщает kursdela.biz со ссылкой на администрацию заведения.

Фото: commons.wikimedia.org by Plankbil, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Цветение сакуры

Нежно-розовые цветы начинают распускаться в начале мая и радуют глаз лишь на короткий период, поэтому всем желающим насладиться их красотой стоит поторопиться.

«Сакура ощутила приход тепла», — отметила администрация сада в социальных сетях.

Напомним, что в начале недели ожидается тепло: сегодня синоптики предсказывают +23 градуса. В то же время конец апреля был довольно холодным, местами даже выпадал снег.