Где и когда увидеть сакуру в Челябинске? Все подробности здесь

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Садоводство » Цветы

В Челябинске наступила теплая погода, и в городском саду имени Пушкина зацвела сакура, сообщает kursdela.biz со ссылкой на администрацию заведения. 

Цветение сакуры
Фото: commons.wikimedia.org by Plankbil, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Цветение сакуры

Нежно-розовые цветы начинают распускаться в начале мая и радуют глаз лишь на короткий период, поэтому всем желающим насладиться их красотой стоит поторопиться.

«Сакура ощутила приход тепла», — отметила администрация сада в социальных сетях. 

Напомним, что в начале недели ожидается тепло: сегодня синоптики предсказывают +23 градуса. В то же время конец апреля был довольно холодным, местами даже выпадал снег.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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