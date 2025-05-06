Секрет плодородной земли под ногами — что нужно сделать перед перекопкой

Под ногами у каждого дачника лежит средство, способное оживить даже уставший участок. Простая зола — настоящая находка для восстановления почвы без лишней химии.
Рассыпать её лучше всего ранней весной или после сбора урожая. Главное — не увлекаться: перебор может испортить весь эффект. Зола снижает кислотность, насыщает грунт кальцием, калием и микроэлементами, но при избытке нарушает баланс и снижает урожайность.
На нейтральных почвах хватает 1,5 кг на квадратный метр. Если земля кислая — можно увеличить дозу вдвое. Но только после проверки уровня pH — это легко сделать с помощью тест-полосок или прибора.
Работать с золой лучше в сухую погоду, но на увлажнённой земле. Рассыпьте её тонким слоем, затем перекопайте почву на 10-15 см, чтобы всё равномерно перемешалось. Эффект появится не сразу, а спустя несколько месяцев. Зато хватает его надолго — при регулярном внесении раз в 2-3 года.
Защищайте руки, глаза и дыхательные пути: зола легко пылит, и лучше заранее позаботиться о маске и перчатках.
Не стоит использовать золу вместе с азотными удобрениями — между ними нужен перерыв хотя бы в 2 недели. И не храните золу долго: со временем она теряет полезные свойства, особенно при контакте с влагой.
Подходит метод для грядок, клумб, приствольных кругов. Но не для всех культур — голубика, рододендроны, хвойные предпочитают кислую почву, и здесь зола будет только мешать.
Немного, но в нужное время — и участок задышит новой жизнью.
По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.
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