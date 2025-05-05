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Цветы-приманки: сад превращается в живую картину, а урожай — в зависть соседей

1:41
Садоводство

Мечтаете, чтобы в саду было не только красиво, но и живо? Посадите цветы, которые привлекают бабочек — и вместо обычного участка получите настоящее шоу на крыльях. Эти растения не просто радуют глаз: они создают экосистему, помогают опылению и даже отпугивают вредителей.

Лаванда
Фото: commons.wikimedia.org by Promuovere, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лаванда

Цветы, которые зовут бабочек

Астры раскрываются на солнце и предлагают нектар своим крылатым гостям. Цветовая палитра — от нежного розового до насыщенного фиолетового — делает клумбу по-настоящему эффектной.

Календула — жизнерадостная и неприхотливая. Её яркие соцветия не только украшают грядки, но и защищают их от насекомых-вредителей.

Шалфей с фиолетовыми свечками в цвету неприхотлив даже к бедной почве, а его аромат просто магнит для бабочек.

Лаванда притягивает не только насекомых, но и восхищённые взгляды. Главное — солнечное место и без фанатизма с поливом.

Очиток с мясистыми листьями отлично вписывается в альпинарии, а его звёздчатые цветки сохраняют вид даже после заморозков.

Бонус к красоте — польза

Монарда радует не только внешним видом: её листья добавляют лимонные нотки в чай. Подсолнухи — гигантская столовая для опылителей, а маргаритки продолжают цвести даже в холодные сентябрьские дни. Вероника колосистая добавляет клумбе вертикали, а карпатский колокольчик устойчив даже к засухе.

Правильный выбор цветов — и сад оживает, как картина, на которую хочется смотреть снова и снова.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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