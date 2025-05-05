Майский капустный фальстарт: как не промахнуться и не остаться с кочерыжками

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Садоводство

Капуста — не самая капризная, но требующая аккуратного подхода культура. От срока посева семян до высадки в грунт многое зависит. Чтобы вырастить крепкую рассаду и получить богатый урожай, важно учесть климат региона, сорт и… фазу Луны.

Капуста
Фото: en.wikipedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Капуста

Благоприятные дни по лунному календарю

В мае 2025 года лунный календарь подсказывает, когда капуста будет расти особенно хорошо. В эти даты лучше всего сеять, пикировать или пересаживать:

  • Благоприятные дни: 2, 3, 11, 15, 20, 21, 25, 26, 29, 30

  • Неблагоприятные дни: 12, 14, 18, 19, 22, 23, 24, 27

Эти даты подойдут как для высадки рассады в открытый грунт, так и для посева в теплицу.

 Посадка капусты по регионам

Подмосковье и Средняя полоса

  • Сеем на рассаду: с начала мая и до его конца

  • Высаживаем в грунт: вторая половина мая — начало июня

  • В теплицу: весь май под укрытие

Урал

  • Сеем: весь май

  • В грунт: в конце месяца или в июне

  • В теплицу: с начала месяца, при необходимости — под укрытие

Сибирь

  • Сеем: в течение всего мая

  • В грунт: вторая–третья декада мая или начало июня

  • В теплицу: весь май, особенно для южных районов

Дальний Восток

  • Сеем: в течение мая

  • Высаживаем в грунт: с середины мая

  • В теплицу: весь месяц

Южные регионы

  • Сеем и высаживаем: с начала мая и до конца месяца

  • Теплица: первые числа месяца и далее по погоде

 Когда сажать разные сорта капусты

  • Ранние сорта (вегетация 45–105 дней):
    на рассаду — март–апрель, высадка в грунт — с середины мая

  • Среднеспелые сорта (110–140 дней):
    посев — в мае (юг), высадка — весь месяц

  • Поздние сорта (130–200 дней):
    посев — с начала мая, высадка — с начала месяца под плёнку

 Уход за капустой: что важно

  • Грунт: лучше всего капуста растёт на чернозёме или суглинке. Удобрите почву перед посадкой — перегноем (5 кг/м²) или комплексным минеральным удобрением.

  • Подготовка семян: замочите на 20 минут в слабом растворе марганцовки.

  • Пикировка: после появления 2 настоящих листьев пересадите в отдельные стаканчики.

  • Полив: капуста любит воду, но не сырость. Полив должен быть регулярным, но умеренным, иначе появится гниль.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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