Майский капустный фальстарт: как не промахнуться и не остаться с кочерыжками

Капуста — не самая капризная, но требующая аккуратного подхода культура. От срока посева семян до высадки в грунт многое зависит. Чтобы вырастить крепкую рассаду и получить богатый урожай, важно учесть климат региона, сорт и… фазу Луны.
В мае 2025 года лунный календарь подсказывает, когда капуста будет расти особенно хорошо. В эти даты лучше всего сеять, пикировать или пересаживать:
Благоприятные дни: 2, 3, 11, 15, 20, 21, 25, 26, 29, 30
Неблагоприятные дни: 12, 14, 18, 19, 22, 23, 24, 27
Эти даты подойдут как для высадки рассады в открытый грунт, так и для посева в теплицу.
Сеем на рассаду: с начала мая и до его конца
Высаживаем в грунт: вторая половина мая — начало июня
В теплицу: весь май под укрытие
Сеем: весь май
В грунт: в конце месяца или в июне
В теплицу: с начала месяца, при необходимости — под укрытие
Сеем: в течение всего мая
В грунт: вторая–третья декада мая или начало июня
В теплицу: весь май, особенно для южных районов
Сеем: в течение мая
Высаживаем в грунт: с середины мая
В теплицу: весь месяц
Сеем и высаживаем: с начала мая и до конца месяца
Теплица: первые числа месяца и далее по погоде
Ранние сорта (вегетация 45–105 дней):
на рассаду — март–апрель, высадка в грунт — с середины мая
Среднеспелые сорта (110–140 дней):
посев — в мае (юг), высадка — весь месяц
Поздние сорта (130–200 дней):
посев — с начала мая, высадка — с начала месяца под плёнку
Грунт: лучше всего капуста растёт на чернозёме или суглинке. Удобрите почву перед посадкой — перегноем (5 кг/м²) или комплексным минеральным удобрением.
Подготовка семян: замочите на 20 минут в слабом растворе марганцовки.
Пикировка: после появления 2 настоящих листьев пересадите в отдельные стаканчики.
Полив: капуста любит воду, но не сырость. Полив должен быть регулярным, но умеренным, иначе появится гниль.
Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.
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