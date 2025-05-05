Майский капустный фальстарт: как не промахнуться и не остаться с кочерыжками

2:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Капуста — не самая капризная, но требующая аккуратного подхода культура. От срока посева семян до высадки в грунт многое зависит. Чтобы вырастить крепкую рассаду и получить богатый урожай, важно учесть климат региона, сорт и… фазу Луны.

Фото: en.wikipedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported Капуста

Благоприятные дни по лунному календарю

В мае 2025 года лунный календарь подсказывает, когда капуста будет расти особенно хорошо. В эти даты лучше всего сеять, пикировать или пересаживать:

Благоприятные дни: 2, 3, 11, 15, 20, 21, 25, 26, 29, 30

Неблагоприятные дни: 12, 14, 18, 19, 22, 23, 24, 27

Эти даты подойдут как для высадки рассады в открытый грунт, так и для посева в теплицу.

Посадка капусты по регионам

Подмосковье и Средняя полоса

Сеем на рассаду: с начала мая и до его конца

Высаживаем в грунт: вторая половина мая — начало июня

В теплицу: весь май под укрытие

Урал

Сеем: весь май

В грунт: в конце месяца или в июне

В теплицу: с начала месяца, при необходимости — под укрытие

Сибирь

Сеем: в течение всего мая

В грунт: вторая–третья декада мая или начало июня

В теплицу: весь май, особенно для южных районов

Дальний Восток

Сеем: в течение мая

Высаживаем в грунт: с середины мая

В теплицу: весь месяц

Южные регионы

Сеем и высаживаем: с начала мая и до конца месяца

Теплица: первые числа месяца и далее по погоде

Когда сажать разные сорта капусты

Ранние сорта (вегетация 45–105 дней):

на рассаду — март–апрель, высадка в грунт — с середины мая

Среднеспелые сорта (110–140 дней):

посев — в мае (юг), высадка — весь месяц

Поздние сорта (130–200 дней):

посев — с начала мая, высадка — с начала месяца под плёнку

Уход за капустой: что важно

Грунт: лучше всего капуста растёт на чернозёме или суглинке. Удобрите почву перед посадкой — перегноем (5 кг/м²) или комплексным минеральным удобрением.

Подготовка семян: замочите на 20 минут в слабом растворе марганцовки.

Пикировка: после появления 2 настоящих листьев пересадите в отдельные стаканчики.

Полив: капуста любит воду, но не сырость. Полив должен быть регулярным, но умеренным, иначе появится гниль.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

