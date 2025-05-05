Вред садовых фонарей: как освещение мешает растениям засыпать

2:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Освещение сада — это не только про красоту. Оно продлевает вечерние посиделки, освещает дорожки и защищает от незваных гостей. Но у уличных фонарей есть теневая сторона — и она касается не только экономии электричества. Неправильно подобранный свет может сбить с толку деревья, повредить корни растений, отпугнуть насекомых-опылителей и даже нарушить экосистему участка.

Фото: https://pixnio.com/still-life/backyard-table-at-night by Jon Sullivan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сад ночью

Что происходит с растениями

Для деревьев и кустарников свет — это не просто "ярко" или "темно". Они ориентируются на длину дня, чтобы понимать, когда пора сбрасывать листья, засыпать или просыпаться. И если вы включили мощные фонари у клёна в октябре — он может так и не сбросить листву до морозов. А это уже прямая угроза.

Овощи, в свою очередь, любят солнце, но не весь день и не ночью. При постоянном освещении они могут перестать плодоносить нормально или начать мутировать — меняется цвет, форма и даже вкус. У некоторых корнеплодов светильники повреждают корни ещё на этапе установки. Колышек фонаря, воткнутый "где попало", — и морковка уже травмирована.

А дикая природа

Ночные животные, птицы и насекомые живут по своим биоритмам. Постоянная подсветка мешает летучим мышам охотиться, мотылькам — ориентироваться, а птицам — отдыхать. Свет отпугивает одних и притягивает других, сбивая природный баланс. Светлячки прекращают размножаться, а птицы начинают петь среди ночи и тратят больше энергии.

Что делать

Чтобы фонари не стали врагами вашего сада, придерживайтесь простых правил:

Снизьте яркость - предпочтительнее тёплый и рассеянный свет, особенно светодиодный без УФ-лучей.

Отключайте свет ночью - растениям нужен тёмный период.

Используйте фонари с датчиками движения - это минимизирует общее время работы подсветки.

Установите таймеры - пусть светильники работают ровно столько, сколько нужно.

Солнечные фонари - идеальны с экологической и биологической точки зрения.

Размещайте светильники низко и направляйте свет строго вниз.

Создайте "тёмные зоны" - оставьте часть участка без света как убежище для диких животных.

Экранируйте фонари - с помощью живых изгородей или садовых конструкций.

Свет может быть вашим союзником в саду — если вы дадите природе немного темноты.

Уточнения

Садово́дство — отрасль растениеводства, занимающаяся возделыванием многолетних плодовых или ягодных культур для получения фруктов, ягод и орехов (плодоводство); и выращиванием декоративных растений (декоративное садоводство).

