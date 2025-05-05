Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Светофоры с буквами АУ уже на улицах — и водители теряются
Угрожающий вид, но добрый нрав: эти насекомые пугают с виду, но играют важную роль
Мышцы, которые стареют первыми: как вернуть тонус рукам без зала
Внимание, ваши солнцезащитные очки могут быть опасны для здоровья: проверьте маркировку
В одиночку против системы: зарплата фельдшера оказалась вдвое ниже обещанной
Витамины исчезают на ваших глазах: узнайте, в чём виноваты современные продукты
Беременную визажистку Михаила Галустяна забрала скорая после травли
Предала родную сцену? Валя Карнавал отказалась от русского языка и начать петь на английском
Мульча или гибель: как спасти огурцы после пересадки

Вред садовых фонарей: как освещение мешает растениям засыпать

2:35
Садоводство

Освещение сада — это не только про красоту. Оно продлевает вечерние посиделки, освещает дорожки и защищает от незваных гостей. Но у уличных фонарей есть теневая сторона — и она касается не только экономии электричества. Неправильно подобранный свет может сбить с толку деревья, повредить корни растений, отпугнуть насекомых-опылителей и даже нарушить экосистему участка.

Сад ночью
Фото: https://pixnio.com/still-life/backyard-table-at-night by Jon Sullivan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сад ночью

Что происходит с растениями

Для деревьев и кустарников свет — это не просто "ярко" или "темно". Они ориентируются на длину дня, чтобы понимать, когда пора сбрасывать листья, засыпать или просыпаться. И если вы включили мощные фонари у клёна в октябре — он может так и не сбросить листву до морозов. А это уже прямая угроза.

Овощи, в свою очередь, любят солнце, но не весь день и не ночью. При постоянном освещении они могут перестать плодоносить нормально или начать мутировать — меняется цвет, форма и даже вкус. У некоторых корнеплодов светильники повреждают корни ещё на этапе установки. Колышек фонаря, воткнутый "где попало", — и морковка уже травмирована.

А дикая природа

Ночные животные, птицы и насекомые живут по своим биоритмам. Постоянная подсветка мешает летучим мышам охотиться, мотылькам — ориентироваться, а птицам — отдыхать. Свет отпугивает одних и притягивает других, сбивая природный баланс. Светлячки прекращают размножаться, а птицы начинают петь среди ночи и тратят больше энергии.

Что делать

Чтобы фонари не стали врагами вашего сада, придерживайтесь простых правил:

  • Снизьте яркость - предпочтительнее тёплый и рассеянный свет, особенно светодиодный без УФ-лучей.

  • Отключайте свет ночью - растениям нужен тёмный период.

  • Используйте фонари с датчиками движения - это минимизирует общее время работы подсветки.

  • Установите таймеры - пусть светильники работают ровно столько, сколько нужно.

  • Солнечные фонари - идеальны с экологической и биологической точки зрения.

  • Размещайте светильники низко и направляйте свет строго вниз.

  • Создайте "тёмные зоны" - оставьте часть участка без света как убежище для диких животных.

  • Экранируйте фонари - с помощью живых изгородей или садовых конструкций.

Свет может быть вашим союзником в саду — если вы дадите природе немного темноты.

Уточнения

Садово́дство — отрасль растениеводства, занимающаяся возделыванием многолетних плодовых или ягодных культур для получения фруктов, ягод и орехов (плодоводство); и выращиванием декоративных растений (декоративное садоводство).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Загадка Луны почти решена: что нашли астрономы внутри
Наука и техника
Загадка Луны почти решена: что нашли астрономы внутри Аудио 
Кот, который лезет на ручки и не отпускает: породы, созданные для обнимашек
Домашние животные
Кот, который лезет на ручки и не отпускает: породы, созданные для обнимашек Аудио 
Бразилию предупреждают о рисках поддержки России в День Победы. Но Лула едет в Москву
Южная Америка
Бразилию предупреждают о рисках поддержки России в День Победы. Но Лула едет в Москву Аудио 
Популярное
Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин

На вторичке полно заманчивых предложений, но среди них скрываются настоящие мины. Какие машины обходить стороной, чтобы не угодить в сервис — в материале.

Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин
Эти три авто станут легендой: не продавайте, они подорожают в десят раз
Эти три авто станут легендой: не продавайте, они подорожают в десят раз
Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим
Улетающие пепел и туристы: Санторини перекраивает карту Европы (и никто не знает, что дальше)
Российская система просвещения плодит разгильдяев и потребителей Виктор Пахомов Румыния выбирает антиглобалиста Симиона своим президентом. Уберут ли его как Джорджеску Любовь Степушова Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид
Конец эпохи белых стен: тренд, который полностью меняет интерьер дома
Как приготовить дрожжевую подкормку, чтобы растения росли в два раза быстрее
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
Последние материалы
Горящий Leopard под Сумами: кадры, которые облетели cеть
Мясников признался, что морочил голову пациентам: когда высокий холестерин не требует лекарств
Эйнштейн знал секрет умных детей — и это вовсе не формулы
Легенда: если долго смотреть на неработающую стрелку, она разрешит поворот
Сода, уксус и немного волшебства: грязь исчезает, как будто её и не было
Forsal: русские совершили чудо с самолётом МС-21
Офисный переворот: сотрудники требуют перемен
Индивидуальный протез за считанные дни: секретная технология изменит медицину
Мышцы болят — значит, растут? Не всегда: когда крепатура сигнал, а не прогресс
Жила в подвале — теперь спит на подушке: вот как уличные кошки превращаются в диванных принцесс
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.