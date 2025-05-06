Гусеницы бегут с грядки: капуста оживает после одной обработки

Каждый огородник знает: у каждой культуры — свои враги. Картошке досаждает колорадский жук, помидорам — фитофтора, клубнике — гниль. А вот белокочанная капуста чаще всего страдает от гусениц. Эти прожорливые "зеленые монстры" за считаные дни могут превратить нежные листья в решето. И далеко не каждый дачник согласен лить на огород агрессивную химию.
Но есть выход — безопасный, дешёвый и проверенный временем.
Если вы хотите избежать появления гусениц, начните с простых правил:
Соблюдайте севооборот — не сажайте капусту несколько лет подряд на одном месте.
Подбирайте соседей — рядом с капустой хорошо растут сельдерей, томаты, календула. Они отпугивают вредителей своим запахом.
Регулярно осматривайте растения — чем раньше вы заметите следы вредителей, тем проще будет справиться.
Если гусеницы уже поселились на листьях, готовим народный суперраствор:
Вам понадобится:
0,5 кг древесной золы,
половина бруска хозяйственного мыла,
10 л воды.
Как готовить:
Мыло натереть на тёрке.
Растворить его и золу в ведре воды.
Закрыть крышкой или плёнкой, убрать на 2 суток в тёплое место.
Процедить и перелить в опрыскиватель.
Полученным настоем обработайте капусту — особенно тщательно с внутренней стороны листьев. Повторяйте раз в неделю или после сильного дождя.
Этот способ абсолютно безопасен для растений, почвы и будущего урожая. А гусеницы — не в восторге, мягко говоря.
Гу́сеница — личинка насекомых из отряда чешуекрылых (бабочек).
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