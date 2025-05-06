Гусеницы бегут с грядки: капуста оживает после одной обработки

1:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Каждый огородник знает: у каждой культуры — свои враги. Картошке досаждает колорадский жук, помидорам — фитофтора, клубнике — гниль. А вот белокочанная капуста чаще всего страдает от гусениц. Эти прожорливые "зеленые монстры" за считаные дни могут превратить нежные листья в решето. И далеко не каждый дачник согласен лить на огород агрессивную химию.

Фото: commons.wikimedia.org by Balajijagadesh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Капуста

Но есть выход — безопасный, дешёвый и проверенный временем.

Профилактика — лучшее оружие

Если вы хотите избежать появления гусениц, начните с простых правил:

Соблюдайте севооборот — не сажайте капусту несколько лет подряд на одном месте.

Подбирайте соседей — рядом с капустой хорошо растут сельдерей, томаты, календула. Они отпугивают вредителей своим запахом.

Регулярно осматривайте растения — чем раньше вы заметите следы вредителей, тем проще будет справиться.

Когда уже поздно — вот чем спасти капусту

Если гусеницы уже поселились на листьях, готовим народный суперраствор:

Вам понадобится:

0,5 кг древесной золы,

половина бруска хозяйственного мыла,

10 л воды.

Как готовить:

Мыло натереть на тёрке. Растворить его и золу в ведре воды. Закрыть крышкой или плёнкой, убрать на 2 суток в тёплое место. Процедить и перелить в опрыскиватель.

Полученным настоем обработайте капусту — особенно тщательно с внутренней стороны листьев. Повторяйте раз в неделю или после сильного дождя.

Этот способ абсолютно безопасен для растений, почвы и будущего урожая. А гусеницы — не в восторге, мягко говоря.

Уточнения

Гу́сеница — личинка насекомых из отряда чешуекрылых (бабочек).



