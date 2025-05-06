Это соседство сведёт на нет все старания — не ставьте дыню рядом с ними

Многие дачники боятся выращивать дыню, считая её капризной южанкой. А зря! Уход за ней во многом напоминает заботу об огурцах, и если вы уже собирали достойные урожаи хрустящих зелёных плодов — смело пробуйте выращивать и дыню. Главное — не ошибиться с соседями.
Правильное соседство на грядке — половина успеха. Рядом с дыней отлично уживаются:
арбузы,
помидоры,
капуста.
Эти растения не мешают росту и даже могут улучшить вкус и размер плодов.
Ошибки в выборе соседей могут обернуться бедой: плоды станут мелкими, безвкусными и водянистыми. В список нежелательных "компаньонов" входят:
Кабачки и тыква
Их крупные листья затеняют дыню, а мощные корни конкурируют за влагу. Результат — слабый рост и кислый вкус.
Огурцы
Да, уход похож, но болезни — те же. При таком тандеме возрастает риск заражения и у огурца, и у дыни.
Картофель
Выделяет в почву вещества, подавляющие рост дыни. Вкус страдает, урожай — мизерный.
Хрен, дайкон, петрушка и укроп
Эти культуры — тихие вредители. Они либо забирают питательные вещества, либо выделяют вещества, негативно влияющие на дыню.
Выбирайте солнечное, открытое место.
Поливайте обильно в начале роста, но умеренно в период созревания.
Сажайте рядом нейтральных и дружелюбных соседей.
И не забывайте: вкус дыни формируется не только от подкормок, но и от того, с кем она делит грядку.
Ды́ня (лат. Cucumis melo) — растение семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), вид рода Огурец (Cucumis), бахчевая культура.
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