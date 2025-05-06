Это соседство сведёт на нет все старания — не ставьте дыню рядом с ними

1:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие дачники боятся выращивать дыню, считая её капризной южанкой. А зря! Уход за ней во многом напоминает заботу об огурцах, и если вы уже собирали достойные урожаи хрустящих зелёных плодов — смело пробуйте выращивать и дыню. Главное — не ошибиться с соседями.

Фото: commons.wikimedia.org by Wilfredor, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дыня

Кто подходит дыне по духу

Правильное соседство на грядке — половина успеха. Рядом с дыней отлично уживаются:

арбузы ,

помидоры ,

капуста.

Эти растения не мешают росту и даже могут улучшить вкус и размер плодов.

А вот таких соседей дыня не выносит

Ошибки в выборе соседей могут обернуться бедой: плоды станут мелкими, безвкусными и водянистыми. В список нежелательных "компаньонов" входят:

Кабачки и тыква

Их крупные листья затеняют дыню, а мощные корни конкурируют за влагу. Результат — слабый рост и кислый вкус.

Огурцы

Да, уход похож, но болезни — те же. При таком тандеме возрастает риск заражения и у огурца, и у дыни.

Картофель

Выделяет в почву вещества, подавляющие рост дыни. Вкус страдает, урожай — мизерный.

Хрен, дайкон, петрушка и укроп

Эти культуры — тихие вредители. Они либо забирают питательные вещества, либо выделяют вещества, негативно влияющие на дыню.

Как вырастить сочную и сладкую дыню

Выбирайте солнечное, открытое место.

Поливайте обильно в начале роста, но умеренно в период созревания.

Сажайте рядом нейтральных и дружелюбных соседей.

И не забывайте: вкус дыни формируется не только от подкормок, но и от того, с кем она делит грядку.

Уточнения

Ды́ня (лат. Cucumis melo) — растение семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), вид рода Огурец (Cucumis), бахчевая культура.



