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Это соседство сведёт на нет все старания — не ставьте дыню рядом с ними

1:49
Садоводство

Многие дачники боятся выращивать дыню, считая её капризной южанкой. А зря! Уход за ней во многом напоминает заботу об огурцах, и если вы уже собирали достойные урожаи хрустящих зелёных плодов — смело пробуйте выращивать и дыню. Главное — не ошибиться с соседями.

Дыня
Фото: commons.wikimedia.org by Wilfredor, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дыня

Кто подходит дыне по духу

Правильное соседство на грядке — половина успеха. Рядом с дыней отлично уживаются:

  • арбузы,

  • помидоры,

  • капуста.

Эти растения не мешают росту и даже могут улучшить вкус и размер плодов.

А вот таких соседей дыня не выносит

Ошибки в выборе соседей могут обернуться бедой: плоды станут мелкими, безвкусными и водянистыми. В список нежелательных "компаньонов" входят:

  • Кабачки и тыква
    Их крупные листья затеняют дыню, а мощные корни конкурируют за влагу. Результат — слабый рост и кислый вкус.

  • Огурцы
    Да, уход похож, но болезни — те же. При таком тандеме возрастает риск заражения и у огурца, и у дыни.

  • Картофель
    Выделяет в почву вещества, подавляющие рост дыни. Вкус страдает, урожай — мизерный.

  • Хрен, дайкон, петрушка и укроп
    Эти культуры — тихие вредители. Они либо забирают питательные вещества, либо выделяют вещества, негативно влияющие на дыню.

Как вырастить сочную и сладкую дыню

  • Выбирайте солнечное, открытое место.

  • Поливайте обильно в начале роста, но умеренно в период созревания.

  • Сажайте рядом нейтральных и дружелюбных соседей.

  • И не забывайте: вкус дыни формируется не только от подкормок, но и от того, с кем она делит грядку.

Уточнения

Ды́ня (лат. Cucumis melo) — растение семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), вид рода Огурец (Cucumis), бахчевая культура.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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