Лиана взорвётся ростом — если сейчас дать ей правильную подпитку

Клематисы — настоящие звёзды сада. Эти лианы с роскошными цветами умеют превращать обычный забор или арку в буйство красоты. Но чтобы они действительно порадовали пышным цветением, важно не просто поливать и обрезать — им нужен толчок. И именно сейчас — в конце мая — самое время его дать.
Весна подходит к концу, а значит, наступает решающий момент. Подкормка в этот период помогает растению не просто выжить, а дать максимум листьев, побегов и бутонов.
Для этого цветоводы выбирают не сложные схемы, а проверенное средство — биогумус в пастообразной форме. Это удобрение не только безопасное, но и эффективное: работает быстро и даёт видимый результат уже через несколько дней.
Ничего сложного:
Возьмите 15-20 мл пасты биогумуса.
Разведите в 10 литрах воды.
Хорошо перемешайте и полейте клематис под корень.
По отзывам садоводов, через 3-4 дня растение будто просыпается — выпускает новые побеги, листья, активно набирает цветочные почки.
Кстати, это удобрение — настоящая находка. Его используют не только для клематисов:
отлично подходит для вымачивания семян,
помогает при посадке саженцев,
улучшает рост декоративных и плодовых культур.
Так что, купив один флакон, вы получите помощника для всего сада.
Ломоно́с или клема́тис, или лозинка (лат. Clématis) — род растений семейства Лютиковые (Ranunculaceae).
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