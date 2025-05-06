Лиана взорвётся ростом — если сейчас дать ей правильную подпитку

Клематисы — настоящие звёзды сада. Эти лианы с роскошными цветами умеют превращать обычный забор или арку в буйство красоты. Но чтобы они действительно порадовали пышным цветением, важно не просто поливать и обрезать — им нужен толчок. И именно сейчас — в конце мая — самое время его дать.

Фото: https://www.flickr.com/photos/43145783@N00/508957761/ by John Haslam from Dornoch, Scotland, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Клематис

Последняя весенняя подкормка — ключ к бурному росту

Весна подходит к концу, а значит, наступает решающий момент. Подкормка в этот период помогает растению не просто выжить, а дать максимум листьев, побегов и бутонов.

Для этого цветоводы выбирают не сложные схемы, а проверенное средство — биогумус в пастообразной форме. Это удобрение не только безопасное, но и эффективное: работает быстро и даёт видимый результат уже через несколько дней.

Как правильно развести биогумус

Ничего сложного:

Возьмите 15-20 мл пасты биогумуса.

Разведите в 10 литрах воды.

Хорошо перемешайте и полейте клематис под корень.

По отзывам садоводов, через 3-4 дня растение будто просыпается — выпускает новые побеги, листья, активно набирает цветочные почки.

Универсальность биогумуса

Кстати, это удобрение — настоящая находка. Его используют не только для клематисов:

отлично подходит для вымачивания семян,

помогает при посадке саженцев,

улучшает рост декоративных и плодовых культур.

Так что, купив один флакон, вы получите помощника для всего сада.

Уточнения

Ломоно́с или клема́тис, или лозинка (лат. Clématis) — род растений семейства Лютиковые (Ranunculaceae).



