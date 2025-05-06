Мякоть как вата, вкус как трава: ошибка, которая испортит любой тыквенный урожай

Тыква — настоящая королева осени. Её выращивают почти на каждом участке: неприхотливая, урожайная, красивая. А ещё - кладезь кулинарных возможностей. Но бывает, что вместо ароматной, плотной мякоти на грядке вырастает водянистое недоразумение. Почему так случается?
Тыкву любят не только за простоту в уходе, но и за универсальность:
из неё делают гарниры, каши и супы,
она отлично ведёт себя в выпечке — от пирогов до суфле,
даже мороженое и индийская халва из неё получаются отменные,
а ещё - жареные семечки, без которых сложно представить уютную зиму.
Так почему же, при всей этой красоте, тыква иногда получается никакой?
Всё дело в избыточном поливе. Да, тыква нуждается в воде — особенно в начале роста и во время образования завязей. Но как только плоды начинают набирать объём и форму, с поливом нужно притормозить.
В период созревания тыква не любит "мокрых ног". Лишняя влага делает её:
водянистой,
безвкусной,
склонной к гниению.
А вот ограничение полива к финалу сезона — секрет сладости и плотной мякоти. Именно сухая земля помогает тыкве накопить сахара и дольше храниться после сбора.
На старте: поливайте обильно, но не ежедневно.
Во время цветения и завязей: обеспечьте достаточную влагу.
Как только плоды начали округляться — полив постепенно сокращайте.
За 2-3 недели до сбора — прекратите вовсе (если нет засухи).
Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
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