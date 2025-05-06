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Мякоть как вата, вкус как трава: ошибка, которая испортит любой тыквенный урожай

1:44
Садоводство

Тыква — настоящая королева осени. Её выращивают почти на каждом участке: неприхотливая, урожайная, красивая. А ещё - кладезь кулинарных возможностей. Но бывает, что вместо ароматной, плотной мякоти на грядке вырастает водянистое недоразумение. Почему так случается?

Тыква
Фото: flickr.com by Danielle Scott, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Тыква

Тыква: вкусно, полезно, просто

Тыкву любят не только за простоту в уходе, но и за универсальность:

  • из неё делают гарниры, каши и супы,

  • она отлично ведёт себя в выпечке — от пирогов до суфле,

  • даже мороженое и индийская халва из неё получаются отменные,

  • а ещё - жареные семечки, без которых сложно представить уютную зиму.

Так почему же, при всей этой красоте, тыква иногда получается никакой?

Ошибка, которая портит вкус

Всё дело в избыточном поливе. Да, тыква нуждается в воде — особенно в начале роста и во время образования завязей. Но как только плоды начинают набирать объём и форму, с поливом нужно притормозить.

В период созревания тыква не любит "мокрых ног". Лишняя влага делает её:

  • водянистой,

  • безвкусной,

  • склонной к гниению.

А вот ограничение полива к финалу сезона — секрет сладости и плотной мякоти. Именно сухая земля помогает тыкве накопить сахара и дольше храниться после сбора.

Как поливать правильно

  • На старте: поливайте обильно, но не ежедневно.

  • Во время цветения и завязей: обеспечьте достаточную влагу.

  • Как только плоды начали округляться — полив постепенно сокращайте.

  • За 2-3 недели до сбора — прекратите вовсе (если нет засухи).

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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