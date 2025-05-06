Мякоть как вата, вкус как трава: ошибка, которая испортит любой тыквенный урожай

1:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Тыква — настоящая королева осени. Её выращивают почти на каждом участке: неприхотливая, урожайная, красивая. А ещё - кладезь кулинарных возможностей. Но бывает, что вместо ароматной, плотной мякоти на грядке вырастает водянистое недоразумение. Почему так случается?

Фото: flickr.com by Danielle Scott, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Тыква

Тыква: вкусно, полезно, просто

Тыкву любят не только за простоту в уходе, но и за универсальность:

из неё делают гарниры, каши и супы,

она отлично ведёт себя в выпечке — от пирогов до суфле,

даже мороженое и индийская халва из неё получаются отменные,

а ещё - жареные семечки, без которых сложно представить уютную зиму.

Так почему же, при всей этой красоте, тыква иногда получается никакой?

Ошибка, которая портит вкус

Всё дело в избыточном поливе. Да, тыква нуждается в воде — особенно в начале роста и во время образования завязей. Но как только плоды начинают набирать объём и форму, с поливом нужно притормозить.

В период созревания тыква не любит "мокрых ног". Лишняя влага делает её:

водянистой,

безвкусной,

склонной к гниению.

А вот ограничение полива к финалу сезона — секрет сладости и плотной мякоти. Именно сухая земля помогает тыкве накопить сахара и дольше храниться после сбора.

Как поливать правильно

На старте: поливайте обильно, но не ежедневно.

Во время цветения и завязей: обеспечьте достаточную влагу.

Как только плоды начали округляться — полив постепенно сокращайте.

За 2-3 недели до сбора — прекратите вовсе (если нет засухи).

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).



